W elches sind die coolsten US-Cars aller Zeiten? Das ist nicht leicht zu sagen, die Auswahl ist riesig und die Geschmäcker sind verschieden. Nach heißen Diskussionen in der AUTO BILD KLASSIK-Redaktion gehen hier sieben Autos aus sechs Jahrzehnten an den Start. Die Auswahl ist so bunt wie eine Kiste Hot-Wheels-Spielzeugautos und straft so manches Klischee Lügen.

Europäischer Sportwagen aus den USA: Chevrolet Corvette C4

Video: Corvette Grand Sport Sound (2017) So startet die 466 PS-starke V8-Maschine Zur Videoseite Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Chevrolet Corvette Die Chevrolet Corvette C4 etwa hätte mehr Wertschätzung verdient. Sie war die erste Corvette, die als kompetenter Sportwagen durchging. Zwar irritierten Querblattfedern vorn und hinten Europäer, Schmiernippel an der Vorderachse verlangten regelmäßig nach der Fettpresse. Auch der V8 war schon antik. Doch erstmals war eine Corvette nicht nur geradeaus oder auf den NASCAR-Rennstrecken schnell, sondern konnte durch Kurven pfeffern wie ein Porsche . Das damals schnellste Auto Ame­rikas verkraftete mit 0,9 g eine Querbeschleunigung, die besser war als die europäischer Kon­struktionen. Negativ schlug der bei schwerem Gasfuß dramatisch hochschnellende Spritver­brauch zu Buch. Beim Cruisen – besonders mit dem ab 1990 angebotenen Sechsgangschalter – kommt man mit Elfkommaetwas Liter aus. Doch bei beherzter Gangart rauscht schon mal das Doppelte durch die "Tuned Port In­jection".

Heißgeliebte Pony Cars: Ford Mustang vs. Chevrolet Camaro