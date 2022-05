auf einen Liter kostet das günstigste Produkt 3,99 Euro (Lidl), das teuerste exakt zehn Mal so viel: Aral verlangt 39,99 Euro! Aufsprühen, einwirken, abdampfen – fertig. Hersteller von Felgenreinigern versprechen die mühelose Entfernung einer der hartnäckigsten Schmutzarten, die es am Auto gibt. Auch verkrusteten Bremsbelag-Abrieb sollen die Produkte kraftvoll lösen, ohne Materialien wie Aluminium , Lack, Gummi oder Kunststoffe anzugreifen. AUTO BILD hat elf Felgenreiniger getestet. Eingekauft haben wir in Super- und Baumärkten, im Discounter, im Autozubehör-Fachhandel, an der Tankstelle und im Internet. Der Preisunterschied ist enorm: Umgerechnet

Schon mal vorab: Keines der beiden Produkte ist den Kaufpreis wert. Der Billigheimer Lidl nicht, weil er nichts macht, außer Aluminium oxidieren zu lassen. Der teure Aral-Reiniger nicht, weil er für den hohen Preis zu wenig leistet und in der Gesamtwertung vier deutlich günstigere Mittel teils erheblich besser abschneiden.

Dr. Wack P21S High End Felgenreiniger Dr. Wack P21S High End Felgenreiniger 1,3 (sehr gut) Beste Reinigungsleistung

Gute Materialverträglichkeit

Gute Materialverträglichkeit

Einfache Anwendung Preis 15,74 €

Dr. Wack bietet mit hauchdünnem Vorsprung vor Sonax die beste Reinigungsleistung, hinterlässt auf dem Testblech nicht die geringste Spur von Bremsabrieb – das gibt volle Punktzahl. Auch in Sachen Materialverträglichkeit schneidet Dr. Wack gut ab. Einzige Ausnahme: eine schwache Trübung auf einem Aluminium-Testblech nach mehreren Stunden Einwirkzeit. Auch in Sachen Anwendung überzeugt der Dr. Wack-Reiniger. Abzüge gibt es nur aufgrund der fehlenden Kindersicherung. Der Preis für eine Flasche liegt bei rund 16 Euro, enthalten sind 0,75 Liter. Insgesamt erhält der P21S High End-Felgenreiniger die Note "sehr gut".

Sonax Xtreme Felgenreiniger Max Effect Sonax Xtreme Felgenreiniger Max Effect 1,3 (sehr gut) Hohe Reinigungsleistung

Sehr gute Materialverträglichkeit

Sehr gute Materialverträglichkeit

Einfache Anwendung Preis 13,34 €

Mit der gleichen Punktzahl landet der Felgenreiniger von Sonax neben Dr. Wack an der Spitze. In Sachen Reinigungsleistung ist er minimal schlechter, das holt der Reiniger aber in Sachen Materialverträglichkeit und bei der Anwendung wieder auf. Insgesamt ist auch der Xtreme Felgenreiniger Plus Max Effect von Sonax ein Spitzen-Produkt, das sich zu Recht die Note "sehr gut" sichert. Und dabei ist er sogar etwas günstiger als das Dr. Wack-Produkt: Etwas mehr als 13 Euro kostet die 0,75-Liter-Sprühflasche.

Tuga Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger Tuga Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger 2,2 (gut) Gute Reinigungsleistung

Attraktiver Preis

Attraktiver Preis

Einfache Anwendung Materialverträglichkeit bei Wasserbasis-Lack Preis 9,76 €



Hinter den beiden Testsiegern auf Platz zwei findet sich der Tuga Alu-Teufel Spezial Felgenreiniger, der als Preis-Leistungs-Sieger überzeugen konnte. Das Produkte lieferte dabei eine gute Reinigungsleistung bei einem günstigen Preis von 9,76 Euro pro Liter. Diesen Felgenreiniger sollte man allerdings nicht zu lange einwirken lassen: Im Gegensatz zu den Testsiegern von Dr. Wack und Sonax ließ der Tuga-Reiniger im Materialverträglichkeitstest Wasserbasis-Lack aufquellen. Mit insgesamt 155 von 200 möglichen Punkten konnte sich der Felgenreiniger von Tuga die Note 2,2 und somit ein "gut" sichern.



Zoom Den Bremsbelag-Abrieb erzeugten wir auf einem Prüfstand.





Um für jeden Felgenreiniger identische und reproduzierbare Testbedingungen zu schaffen, prüft AUTO BILD die Produkte in einem Fachlabor. Dadurch ist gewährleistet, dass der Testschmutz auf jedem Testblech und an den Felgen klar definiert und einheitlich ist. Den für Felgen typischen Schmutz erzeugen wir auf einem speziellen Prüfstand: Eine Felge mit Testblechen an der Innenseite bzw. ein Komplettrad werden vier Tage lang immer wieder von 140 auf 50 km/h heruntergebremst. Pausen zwischen den Bremsvorgängen sorgen nach Hitzeentwicklung infolge zahlreicher Bremsungen für Abkühlung. So entsteht eine mit Bremsbelag und Scheibenabrieb verkrustete Fläche, die reproduzierbar ist.

Zoom Verschmutzte Testbleche wurden drei Minuten halbseitig in den jeweiligen Reiniger getaucht, entnommen und dann abgesprüht.



Im ersten Test mussten die Reiniger auf den Testblechen zeigen, wie effektiv sie ohne Einwirken von Wasserdruck oder mechanische Bearbeitung mit Schwamm oder Bürste Schmutz ablösen. Dazu tauchten wir die schwarz verkrusteten Testbleche drei Minuten lang in Reinigerflüssigkeit ein und entnahmen sie dann. Anschließend wurden sie unter geringem Druck mit Wasser abgesprüht. Danach wurde die Reinigungswirkung optisch im Vergleich beurteilt. Zusätzlich testeten wir die Reinigungswirkung an verschmutzten Kompletträdern. Im ersten Durchgang mit einem Wasserstrahl, dann mit einem Hochdruckreiniger und zuletzt mechanisch mit einem Schwamm.

Play Felgenreiniger (2021): Test - Felgen - Reinigen - Ergebnis - Info 11 Felgenreiniger im Test: Ein Produkt versagt komplett!



Ein wichtiges Testkriterium ist die Materialverträglichkeit. Dazu tauchten wir unverschmutzte Bleche aus Alu, aus unbehandeltem und aus verzinktem Stahl für 20 Stunden bei Zimmertemperatur in die Reinigerflüssigkeit. Ebenfalls für 20 Stunden blieben die Reiniger auf Gummi, Chrom und eloxiertem Aluminium. Wie gut die Verträglichkeit auf Autolack ist, prüften wir auf einem Wasserbasislack-Testblech bei 80 Grad über zweimal je eine Stunde. Die Kunststoffverträglichkeit testeten wir auf Polycarbonat-Streifen. Diese wurden mit 0,5 Milliliter Reiniger versehen, in einen Rahmen eingespannt und dann für 48 Stunden bei 80 Grad Celsius in den Ofen gestellt. Auf den Polycarbonat-Teststreifen entstanden bei aggressiv wirkenden Produkten feine bis tiefe Risse und Anätzungen, auf Lack zeigten sich einige Aufquellungen.

Testsieger kommen von Dr. Wack und Sonax. Der P21S High End-Felgenreiniger von Dr. Wack erzielt im Kapitel Reinigungsleistung 110 von 110 möglichen Punkten, Sonax folgt mit 105 Punkten. Beide Produkte säubern die Test-Felge von verkrustetem Schmutz so effektiv wie kein anderer Reiniger. Dafür bleibt bei Dr. Wack im Gegensatz zu Sonax nach 20 Stunden Einwirkzeit eine schwach sichtbare Verfärbung auf eloxiertem Alu zurück. Zudem hat das Mittel keinen kindersicheren Verschluss: Punkte-Gleichstand. Beide zählen zu den besten Felgenreinigern, die man kaufen kann. (Autowaschbürsten im Vergleich)

Zoom Rabenschwarz: Der Lidl-Reiniger zeigt so gut wie keine Reinigungsleistung.



günstig und gut möchte, nimmt den Alu-Teufel Spezial-Felgenreiniger von Tuga. Der Preis-Leistungs-Sieger erzielt nach Dr. Wack, Sonax und Koch Chemie die viertbeste Reinigungsleistung, ein Liter kostet 9,76 Euro. Aber Achtung: nicht zu lang einwirken lassen. Im Gegensatz zu Dr. Wack und Sonax ließ der Tuga-Reiniger im Materialverträglichkeitstest Wasserbasis-Lack aufquellen. Erfreulich: Im Vergleich zum letzten Felgenreiniger-Test (AUTO BILD KLASSIK 6/2019) hat sich die Reinigungsleistung einiger Produkte verbessert. Ließen vor zwei Jahren noch fünf von zehn Produkten tiefschwarz verschmutzte Testbleche zurück, so ist es aktuell nur noch eins: das von Lidl. (So klappt die Felgenreinigung!) Wer es