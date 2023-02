Klassische Konverter-Stromerzeugern sind technisch sehr simpel aufgebaut und haben sich über die Jahrzehnte kaum verändert. Sie werden entweder mit Benzin oder Diesel betrieben und haben aufgrund der fehlenden Vermantelung eine recht hohe Arbeitslautstärke. Deutlich seltener sind gasbetriebene Stromgeneratoren. Diese werden meist mit Propangas betrieben und werden häufig im Campingbereich eingesetzt. Ein Inverter-Stromerzeuger wandelt Gleichstrom zuverlässig in Wechselstrom um, wodurch Spannungsschwankungen verhindert werden sollen und sich so auch sensible elektronische Verbraucher bedenkenlos anschließen lassen. Diese Geräte sind allerdings deutlich teurer als die rudimentären Konverter, allerdings ähnlich kompakt und aufgrund der Bauweise deutlich leiser. Eine weitere Alternative stellen mobile Powerstations dar. Dabei handelt es sich quasi um sehr große Akkus, die entweder per Zigarettenanzünder im Auto, über die Haushaltssteckdose oder mit Sonnenenergie über ein Solarpanel geladen werden können.