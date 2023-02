Zoom Mit einem Colorimeter wurden die beschmutzten Testfelder sowohl vor als auch nach der Anwendung der Polsterreiniger gemessen. Die Differenz wurde anschließend bewertet.



Erst dann kamen die Fleckenpaneele zum Zug: Hierbei ging es nicht um die komplette Reinigung der Testpaneele, sondern um die Zunahme des Weißgrads. Hierfür wurden im ersten Schritt alle Testpaneele mit einem Colorimeter (PCE CSM 7) gemessen und die Messwerte notiert. Erst dann ging es an die Anwendung der Polsterreiniger. Hierbei wurden die Herstellerangaben zur Einwirkzeit (wenn angegeben) berücksichtigt, anschließend wurden die Polsterreiniger (je nach Herstellerangabe) in 40 kreisenden Bewegungen (20 links- und 20 rechtsherum) oder in 40 streichenden Bewegungen (zehn Bewegungen in alle Richtungen) in die Stoffflecken eingearbeitet. Anschließend wurde der überflüssige Reiniger aufgenommen und die Testpaneelen über Nacht bei Raumtemperatur getrocknet. Am nächsten Tag wurden die Testpaneelen nochmals durchgemessen, um die Differenz errechnen zu können.