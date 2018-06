Waze funktioniert wie ein soziales Netzwerk: 47 Millionen Verkehrsteilnehmer weisen sich gegenseitig auf Staus, Baustellen, Gefahrenstellen hin.

Bislang können sich Apple Carplay-Nutzer nur mit dem hauseigenen Navi-Dienst Apple Maps den Weg weisen lassen. Das soll sich ändern: Mit der neuen iOS-Version 12, die im Herbst 2018 an den Start gehen und noch im Juni in einer Beta-Version verfügbar sein soll, können auch Apps von Drittanbietern heruntergeladen und genutzt werden. Endlich gibt es also auch Google Maps, Waze oder andere Navi-Anbieter bei Carplay! Erfreulich, da manche dieser Apps im Vergleich mit Apple Maps mehr Features wie Offline-Karten (Google) oder Echtzeit-Meldungen von Community-Mitgliedern (Waze) anbieten. In anderen Bereichen außerhalb der Navigation hat Apple schon seit Längerem Drittanbieter an Bord geholt. Prominentes Beispiel ist der Nachrichtendienst WhatsApp, der seit Januar 2018 verfügbar ist.