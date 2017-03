Autoradios: Bestseller bei Amazon — 03.03.2017 Die beliebtesten Autoradios Autoradios zum Nachrüsten sind eine schnelle Möglichkeit, das Auto mit modernem Infotainment auszustatten. Hier kommen die Bestseller bei Amazon.

# Die beliebtesten Autoradios 1. Sony DSX-A400BT Preis: 79,99 Euro Ausgangsleistung: 4x 55 Watt 2. JVC KD-R871BT Preis: 86,08 Euro Ausgangsleistung: 4x 50 Watt 3. Sony DSX-A202UI Preis: 37,99 Euro Ausgangsleistung: 4x 55 Watt 4. XOMAX XM-CDB619 Preis: 64,80 Euro Ausgangsleistung: 4x 60 Watt 5. AEG AR 4027 Preis: 27,98 Euro Ausgangsleistung: 4x 80 Watt 6. GHB-08291 Preis: 26,99 Euro 7. XOMAX XM-RSU255BT Preis: 29,80 Euro Ausgangsleistung: 4x 60 Watt 8. XOMAX XM-RSU250B Preis: 27,80 Euro Ausgangsleistung: 4x 25 Watt 9. Sony DSX-A200UI Preis: 54,57 Euro Ausgangsleistung: 4x 55 Watt 10. GEEDIAR KT-6203 Preis: 27,99 Euro Ausgangsleistung: 4x 60 Watt

eutlich schneller als ein Auto kommt meist seine Unterhaltungselektronik aus der Mode. Ein Autoradio mit all den modernen und nützlichen Funktionen ist bei Gebrauchtwagen oft nicht an Bord. Das Problem zeigt sich zum Teil schon bei jungen Modellen: Bluetooth, eine iOS- oder Android-fähige Steuerung, Digitalradio (DAB+) oder auch nur ein leicht zugänglicher AUX-Eingang fehlen allzu oft. Ob nun der knauserige Erstbesitzer hier keine Kreuzchen auf der Ausstattungsliste gemacht hatte oder es sich schlichtweg um ein älteres Fahrzeug handelt, bei dem diese Extras überhaupt nicht verfügbar waren – man vermisst sie im Alltag, vor allem, wenn die Musik auf dem Smartphone gespeichert ist.Autoradios zum Nachrüsten können hier Abhilfe schaffen. Und auch mit umfangreicher Ausstattung sind die Geräte nicht wirklich teuer. Schon für deutlich unter 100 Euro finden sich viele Modelle von namhaften Herstellern wie Sony, JVC, Blaupunkt und Pioneer. Leider machen es einem die Autohersteller nicht besonders leicht. Denn in den letzten Jahren wurde das Autoradio bei den meisten Autos integraler Bestandteil des Cockpit-Designs. Ein nachträglich eingebautes Autoradio wirkt dadurch oft fehl am Platze. Und da der früher noch standardmäßige DIN-Schacht in vielen Modellen nicht mehr vorzufinden ist, werden Blenden für einen nachträglichen Radio-Umbau benötigt.Doch bei vielen älteren Gebrauchten lassen sich Nachrüst-Autoradios auch optisch passend einbauen. Und auch für modernere Autos mit Doppel-DIN-Schacht gibt es zahlreiche Lösungen. Viele sogenannte Moniceiver (Zusammensetzung aus Monitor und Receiver), bei denen oftmals ein Autoradio mit Navi kombiniert wird, sind auch im Doppel-DIN-Format erhältlich. Einige Hersteller haben sich zudem darauf spezialisiert, das Design bestimmter Fahrzeugmodelle zu imitieren, womit das nachträglich eingebaute Autoradio auch optisch zur runden Sache wird. Die Bestseller-Liste von Amazon verschafft einen Überblick, welche Modelle aktuell angesagt sind: Unten in der Tabelle sehen Sie, welche Autoradios bei dem Versandhändler zurzeit am häufigsten verkauft werden.