Coole Sixwheeler: 6x6 und Co — 08.06.2017 Drei Achsen sind besser als zwei Die Nasa hat von den Hollywood-erfahrenen Parker Brothers ein abgefahrenes Showcar bauen lassen. Die schrägsten Sixwheeler von gestern und heute!

Leider ist für den Mars Rover kein Flug ins All geplant. Er soll "nur" für die Arbeit der Nasa begeistern.

Sixwheeler aus China und aus Texas



Hennessey hat beim eh schon monströsen Ford Raptor noch eine Schippe draufgelegt.

Binationale Koproduktion: Toyota Land Cruiser 6x6



Sonderbare Sechsfüßer: Loadrunner, Covini & Co.



Nur für Individualisten oder besondere Einsätze: der Citroën Loadrunner.

Shanon und Marc Parker haben reichlich Erfahrung mit automobilen Spezialanfertigungen – immerhin zeichneten sie sogar schon für Batmans Tumbler verantwortlich. Jetzt haben sie für keinen Geringeren als die Nasa ein dreiachsiges Showcar auf die Räder gestellt: Laut dem Portal motor1.com dient das "Mars Rover Concept Vehicle" aber nicht einer Mission auf dem roten Planeten. Das Monster soll vielmehr auf die Arbeit der amerikanischen Raumbehörde aufmerksam machen und potenziellen Astronauten-Nachwuchs für eine Karriere bei der Nasa begeistern. Vier Personen haben an Bord Platz, im hinteren Teil des Fahrzeugs können Experimente durchgeführt werden. Die einzigartigen Räder eignen sich für die Fahrt auf Sand und Felsen genauso wie fürs Vorankommen im Wasser. Nur zum Antrieb gibt es bisher keine Angaben.Seit Daimler den Mercedes G 63 AMG 6x6 im Programm hat, genießt die Zunft der Dreiachser einen zuvor ungeahnten Statusfaktor. Der Benz hat sich zum Renner unter Käufern mit viel Geld und noch mehr Geltungsbedürfnis entwickelt. Das dürfte der Grund für die Firma G. Patton aus China und US-Tuner John Hennessey gewesen sein, einem Jeep Wrangler und einem Ford Raptor jeweils eine dritte Achse zu verpassen. Über den chinesischen Entwurf ist nicht mehr bekannt, als dass seinem 3,6-Liter-Motor von einem Kompressor auf die Sprünge geholfen wird. Hennessey hat zusätzlich zur Leistung des Velociraptor (mehr als 600 PS) verraten, dass die dritte Achse aus dem Raptor-Regal stammt.Für alle, die in die Wildnis wollen (oder müssen), hat der australische Sixwheeler-Spezialist Multidrive zusammen mit Spezial-Zubehör-Entwickler NSV aus Dubai ein neues Gefährt zusammengebaut: einen Toyota Land Cruiser mit sechs Rädern. Nun gehört der Japaner schon so zu den geländegängigsten Autos überhaupt – als Sixwheeler nach Art des G 63 AMG 6x6 soll er auch Terrain bewältigen können, das eigentlich unbefahrbar ist. Unter der Haube werkelt ein 4,5-Liter-V8, der den recht schwergewichtigen Sechsfüßer jederzeit beherzt voranbringen soll: durch Flussläufe, Matschkuhlen, über Sanddünen und felsige Abhänge. Und das mit bis zu drei Tonnen Ladung auf dem Rücken! Auch Kräne können so in unwegsamem Gelände transportiert werden.Dreiachser und andere Fahrzeuge mit mehr als vier Rädern passen wegen ihrer teils ultralangen Radstände und schrägen Aufbauten nur in winzige Marktnischen. AUTO BILD hat ein wenig gewühlt und neben dem chinesischen Wrangler-Umbau, Hennesseys Raptor, dem australischen Land Cruiser und dem vielleicht noch bekannten Citroën Loadrunner (Bild rechts) weitere Schätzchen ausgegraben: etwa den Renault 10 CV, den Tyrrell P34 oder den Covini C6W. Haben Sie schon mal vom Trekol 39294 gehört? Oder gar einen gesehen? AUTO BILD zeigt den sonderbarsten aller G 63 AMG 6x6 und weitere kuriose Sixwheeler in der Galerie: