Diesel-Urteil: Infos für Autofahrer zu Fahrverboten

Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sind Diesel-Fahrverbote in Nordrhein-Westfalen kaum noch abzuwenden. "Es wird wahrscheinlich zu Fahrverboten kommen. Wir sehen das in Aachen, es wird im Ruhrgebiet, es wird in Köln, es wird an ganz vielen Stellen dazu kommen", sagte Schulze am 10. Juli 2018 bei einem Besuch des Düsseldorfer Landtags. Die frühere NRW-Forschungsministerin hält Fahrverbote allerdings für den falschen Weg, um die Luft in belasteten Städten zu verbessern. Schulze bekräftigte ihre Forderung nach Hardware-Nachrüstungen an Dieselmotoren.

Vor allem Aachen muss nach einem Urteil des örtlichen Verwaltungsgerichts ein Diesel-Fahrverbot vorbereiten. Falls die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen bis zum Ende 2018 keine gleichwertige Alternative vorlegten, wie Stickstoffdioxid-Grenzwerte eingehalten werden könnten, müsse zum 1. Januar 2019 ein solches Verbot in Kraft treten, sagte der Vorsitzende Richter Peter Roitzheim am 8. Juni 2018. Nach seinen Worten ist es "zu 98 Prozent wahrscheinlich, dass es zu einem Dieselfahrverbot kommt". In Düsseldorf hat die Deutsche Umwelthilfe die Zwangsvollstreckung eines Fahrverbots zum 1. Januar 2019 beantragt.