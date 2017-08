Honda CR-V/Mazda CX-5/Renault Koleos: Test — 18.08.2017 Kann der Koleos jetzt mithalten? Renault legt den Koleos neu auf. Und erwartet Erfolge. Zum Beispiel in unserem Vergleichstest gegen Mazda CX-5 und Honda CR-V.

W

Der Koleos streckt sich im Vergleich am lngsten



Mit 4,67 Metern Lnge ist der Koleos das grte SUV im Test und er bietet auch reichlich Platz.

Alle News und Tests zum Renault Koleos

Im Honda CR-V muss man Abstriche beim Platzangebot machen



Kleiner Japaner: Lange Urlaubstouren mchte man im CR-V nicht absolvieren er kneift ein wenig.





Alle News und Tests zum Honda CR-V

Mit dem Mazda CX-5 ist man am zgigsten unterwegs



Dynamiker: Der CX-5 ist straff abgestimmt, sein Motor zieht mit 420 Nm Drehmoment besonders satt durch.





Alle News und Tests zum Mazda CX-5

Fahrzeugdaten Honda Mazda Renault Modell CR-V 1.6 i-DTEC 4WD Automatik CX-5 Skyactiv-D 175 AWD Automatik Koleos Energy dCi 175 4WD X-tronic Motor Vierzylinder, Turbo Vierzylinder, Biturbo Vierzylinder, Turbo Einbaulage vorn quer vorn quer vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 4 pro Zylinder/2 Nockenwellenantrieb Kette Kette Kette Hubraum 1597 cm³ 2191 cm³ 1995 cm³ kW (PS) bei 1/min 118 (160)/4000 129 (175)/4500 130 (177)/3750 Nm bei 1/min 350/2000 420/2000 380/2000 Vmax 197 km/h 206 km/h 201 km/h Getriebe Neunstufenautomatik Sechsstufenautomatik CVT (stufenlose Automatik) Antrieb Allrad Allrad Allrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/60 R 16 H 225/55 R 19 V 225/55 R 19 V Reifentyp Michelin Latitude Sport Toyo Proxes R46 A Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Radgröße 7 x 18" 7 x 19" 7 x 19" Abgas CO2 139 g/km 152 g/km 156 g/km Verbrauch* 6,0/4,9/5,3 l 6,7/5,3/5,8 l 6,2/5,8/5,9 l Testverbrauch Sportverbrauch** 9,6 l/100 km 10,9 l/100 km 9,6 l/100 km Testverbrauch*** 7,0 l/100 km 7,5 l/100 km 7,1 l/100 km Sparverbrauch**** 5,8 l/100 km 5,7 l/100 km 5,9 l/100 km Tankinhalt 58 l/Diesel 58 l/Diesel 60 l/Diesel SCR-Kat/AdBlue-Tank -/- -/- -/- Kältemittel R1234yf R1234yf R1234yf Vorbeifahrgeräusch 68 dB(A) 66 dB(A) 69 dB(A) Anhängelast gebremst/ungebremst 1500/600 kg 2100/750 kg 1650/750 kg Kofferraumvolumen 589-1627 I 506-1620 I 530-1677 I Länge/Breite/Höhe 4605/1820–2096/1685 mm 4550/1840–2115/1680 mm 4672/1843–2063/1673 mm Testwagenpreis 42.490 Euro 39.790 Euro 44.500 Euro * innerorts/außerorts/gesamt auf 100 km (Herstellerangabe); ** 54 km Autobahn, davon 20 km Vollgas; *** Durchschnitt der 155-km-Testrunde von AUTO BILD; **** 101 km Stadt und Land mit wenig Gas

Messwerte Honda Mazda Renault Beschleunigung 0–50 km/h 3,3 s 2,8 s 3,2 s 0–100 km/h 10,3 s 8,5 s 9,8 s 0–130 km/h 18,2 s 14,4 s 16,9 s Zwischenspurt 60–100 km/h 5,8 s 4,8 s 5,7 s 80–120 km/h 8,3 s 6,4 s 7,5 s Leergewicht/Zuladung 1745/455 kg 1713/430 kg 1828/472 kg Gewichtsverteilung v./h. 59/41 % 60/40 % 60/40 % Wendekreis links/rechts 11,4/11,5 m 11,6/12,1 m 12,0/11,9 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 38,1 m 37,9 m 38,4 m aus 100 km/h warm 37,7 m 39,3 m 38,2 m Innengeräusch bei 50 km/h 58 dB (A) 59 dB (A) 59 dB (A) bei 100 km/h 66 dB (A) 65 dB (A) 66 dB (A) bei 130 km/h 70 dB (A) 70 dB (A) 69 dB (A) Testverbrauch – CO2 7,0 l D – 186 g/km 7,5 l D – 198 g/km 7,1 l D – 188 g/km Reichweite 820 km 770 km 840 km

Gerald Czajka Fazit Dicht beieinander liegen die drei kompakten Diesel-SUVs am Ende. Die Pltze eins bis drei spielen sich innerhalb von zehn Punkten ab. Der fahraktive und wertstabile Mazda setzt sich sowohl in der Eigenschaftswertung als auch beim Gesamtergebnis an die Spitze. Dicht dahinter folgt der Koleos, dem Abspecken guttte. Der Honda kann sein Alter dann doch nicht ganz verbergen.



Autoren: Gerald Czajka, Henning Klipp

ei doch jedes Kind: Wasser ist nass. Nach dem Montag kommt der Dienstag. Mit einem Kompakt-SUV kannst du nichts verkehrt machen. Moment. Zumindest Letzteres erfordert eine genauere berprfung. Denn Renault konnte mit der ersten Auflage des Koleos (2008-2015) nur bedingt berzeugen. Jetzt rollt also Nummer zwei an den Start. Und damit auch alles glattgeht, gleich mal in Bestbesetzung. Heit: groer 177-PS-Diesel, Allradantrieb , stufenlose Automatik und hchste Ausstattungsstufe "Initiale Paris ". Kostenpunkt laut Liste: 44.500 Euro. Mon dieu!Ob die Franzosen mit diesem feinen Freizeitkraxler tatschlich alles richtig machen, klrt unser erster Vergleichstest gegen den frischen Mazda CX-5 Skyactiv-D 175 AWD und den reifen Honda CR-V 1.6 i-DTEC 4WD. Der Koleos spielt hier den Koloss. Mit 4,67 Metern zwischen den Stofngern berragt er sowohl seinen Vorgnger (4,52 m) als auch die Konkurrenz ( Mazda : 4,55/ Honda : 4,61 m). Der auf dem X-Trail von Allianzpartner Nissan basierende und wie bisher im koreanischen Renault-Samsung-Werk Busan gebaute SUV geizt dafr aber auch innen nicht mit Platz. Vorn luftig, hinten gemtlich, beim Gepck mit bis zu 1677 Litern familienfreundlich Sdfrankreich, wir kommen! Denn die Sitze bieten hier die beste Passform. Und im Fond lmmeln auch Groe ganz gern mal. Anders im Mazda. Die flachen und recht konturlosen Sitze des flott gezeichneten Japaners bieten weniger Halt, der Einstieg nach hinten erfordert mehr Beweglichkeit. Einmal drinnen, passt die Sache aber. Vorn das eine oder andere Zentimeterchen mehr als der Renault, hinten ein paar weniger die Urlaubsfahrt ist gebucht.Vorausgesetzt, die Mitreisenden geraten ber den kleinsten Kofferraum im Vergleich (506 bis 1620 Liter) nicht aneinander. Friedensstiftend wirkt auf jeden Fall die logischere Bedienung gegenber dem Renault, der mit seinem Hochkant-Monitor im Tablet-Style zwar total trendy aussieht, aber eigentlich nur im Stand fehlerfrei bedient werden kann. Und Honda? Obwohl der lteste in diesem Vergleich, wirkt sein Cockpit immer noch frisch und funktional Hut ab! Allerdings geizt der CR-V beim Platz strker als seine Mitstreiter. Vorn wie hinten herrscht fr groe Gste immer etwas ungewollte Kuschelatmosphre. Von ppigen Polstern bleiben die vergleichsweise knappen Sitze ebenfalls ein gutes Stck entfernt. Und Reihe zwei wird wegen der kurzen Auflage fr die Oberschenkel und der geringen Sitzhhe ber dem Boden (nur 33 cm Renault und Mazda bieten 36 cm) eher zur Strafbank. Mal eben ans Mittelmeer? Dann hockst du lieber nicht im Honda.Gott in Frankreich fhrt sicher nicht Koleos. Das Fahrwerk des Renault wirkt unausgegoren, mag's weder besonders sportlich noch sonderlich schmusig. ber Holperstrecken stolpert er eher unbeholfen und mit hlzernem Anfedern, da kommt ordentlich Bewegung in den Franzosen und in seine Passagiere. Manchmal glaubst du sogar, dass es dich strker aushebelt als die Karosserie selbst. Nein, in der Stadt kommt nur bedingt Spa auf. Und auch lange Wellen reitet der Koleos nur mig entspannt ab.Besser schaffen Honda und Mazda unsere Fahrwerks-Folterstrecke. Der CR-V zeigt sich beim Anfedern ebenfalls von der direkten Sorte, leitet Kanten und Kanaldeckel sehr bemht an die Bordcrew weiter. Immerhin schafft er es aber, auf welliger Fahrbahn einigermaen die Haltung zu bewahren und auf leidlich gepflegten Pisten nicht gro zu nerven. Der Mazda versucht sich als dynamischer Draufgnger ohne Wenn und Aber. Sportlich straffe Federn sorgen beim CX-5 also fr ein sehr sattes Abrollen, das mit zunehmender Fehlerhaftigkeit der Fahrbahn allerdings sprbar aufstt. Richtig kaputte Kreisstraen sind nicht das bevorzugte Terrain des Mazda, die Kids im Fond fragen fter mal nach einer Pause. Die meisten brigen Pisten schafft der Mazda aber aufrecht und ohne greres Zappeln absolut akzeptabel. Den Freizeit-Sportler kehrt der CX-5 brigens auch sonst gern mal raus. Sein 2,2-Liter-Diesel verfgt ber annhernd gleich viel PS wie der Zweiliter im Renault, wuppt aber 420 Newtonmeter Drehmoment 40 mehr als der Koleos.Weil der Japaner zudem ber 100 Kilo weniger Gewicht auf die Waage bringt, strmt er aus den Startlchern wie ein gelter Blitz. Schon bis Tempo 100 holt er eine, auf den Honda sogar fast zwei Sekunden raus. Bis 160 km/h messen wir fnf beziehungsweise fast neun Sekunden Differenz. Welten!