Hyundai i30 N (2017): Erlkönig — 17.05.2017 Stärker als ein Golf GTI Hyundai rollt 2017 das erste Modell ihrer Sportabteilung "N-Brand" an den Start: Der i30 N kommt mit mindestens 259 PS. AUTO BILD hat neue Infos!

Video: Hyundai i30 N Erlkönig (2016) I30 aufgemotzt Zur Videoseite

Größere Bremsanlage, verstärkte Karosserie, Sperre



Autor: Peter R. Fischer

Der i30 N ist in der finalen Abstimmungsphase. Seit 2014 testet Hyundai bereits sein erstes Sportmodell, noch 2017 soll der GTI-Gegner auf den Markt kommen. In einem neuen Video wird der Erlkönig auf englischen Landstraßen getestet. Außerdem verraten die Hyundai-Ingenieure, dass sich das Sportmodell bereits in der Feintuning-Phase befindet. Der i30 N bekommt einen Zweiliter-Turbo-Benziner verpflanzt, der 2016 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring im Rennbetrieb getestet wurde. Eine genaue Leistungsangabe gibt es noch nicht, aber im Video blitzt auf dem Leistungsprüfstand kurz 258,7 PS und 303 Nm auf. Vermutlich wird die Serienversion des i30 N also mindestens 260 PS leisten.AUTO BILD war beim Technik-Workshop der Hyundai-Sportabteilung (N-Brand) dabei und hat erste offizielle Infos zum Sport-i30. Besonderes Augenmerk legt das Team um den ehemaligen Chefentwickler der BMW M GmbH, Albert Biermann, auf die Fahrwerksabstimmung. In der Entwicklung liegt die Priorität auf der Nordschleifentauglichkeit des i30 N, erst danach erfolgt die Anpassung an den Alltag. Die Karosserie wird im Bereich der Vorderachse und um die Wagenmitte verstärkt. Der Plan ist, in der Serie eine größere Performance-Bremse anzubieten. Ein Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern soll für bestmöglichen Bodenkontakt sorgen. Noch unklar ist, ob der i30 N bereits in der Basisversion mit einem elektronischen Sperrdiffential ausgestattet sein wird, oder ob es optional angeboten wird. Die AUTO BILD Erlkönigjäger haben den GTI-Gegner bereits erwischt. Die Tarnung ist noch massiv und lässt nur erahnen, wie der Sport-i30 aussehen könnte. Auffällig ist aber, dass der aktuelle Erlkönig – anders als der frühe Prototyp – keine hervorstehende Spoilerlippe mehr hat. Am Heck ragt die zweiflutige Auspuffanlage hervor.