Mercedes-AMG Neuheiten bis 2021: Vorschau — 12.01.2017 Alle neuen Mercedes-AMG bis 2021 Die Modelloffensive bei Mercedes-AMG geht weiter. Bis 2021 plant AMG den GT4, ein superstarkes R-Modell des C Coupé und einen Hypersportwagen!

Autor: Jan Götze

ercedes-AMG ist auf der Überholspur unterwegs. Alleine im Jahr 2015 hat die Performance-Abteilung von Daimler ein Plus von 44,6 Prozent eingefahren. Und die Modelloffensive bei Mercedes-AMG geht weiter.Aktuell hat Mercedes-AMG mit allen Ablegern bereits 41 verschiedene Modelle im Angebot. Von der A-Klasse bis zum exklusiven Sportwagen GT sind fast alle Modellreihen auch als AMG zu haben. Einzige Ausnahmen sind B- und V-Klasse . Neben den V8- und V12-Topmodellen hat Mercedes-AMG seit kurzer Zeit auch die Sechszylinder-Ableger am Start. Die 43er-Modelle dienen als Einstieg in die AMG-Welt und positionieren sich über den serienmäßigen Mercedes-Modellen mit AMG-Line und unter der 63er-/65er-Modellen. Mit dem AMG GT hat die Performance-Marke sogar ihren in Eigenregie entwickelten Sportwagen im Angebot. Da kann dieGmbH von BMW nicht mithalten. Und auch für die Zukunft hat Mercedes-AMG große Pläne. 2017 feiert AMG 50-jähriges Jubiläum – und glaubt man Insidern, dann hat die Marke einen echten Kracher geplant: einen Supersportwagen mit Formel-1-Motor!