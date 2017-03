Mythos Fünfzylinder — 14.03.2017 So stark sind die fünf Töpfe Audi TT RS, RS 3 und RS Q3 befeuert dieser kraftvolle Fünfzylinder. AUTO BILD erklärt Faszination und Geschichte des R5-Benziners.

Am Anfang war ein Kompromiss



Der erste Pkw mit Reihenfünfzylinder-Benziner: der Audi 100 Typ 43, hier als Avant mit Schrägheck.

Das Image und die Strategie



Von Reihenfünfzylinder-Benzinern geht eine ganz eigene Anziehung aus. Sie verfügen über viel Kraft, die über einen breiten Drehzalbereich hinweg abrufbar ist. Ihr kerniger Klang rückt sie emotional in die Nähe von Kraftwerken wie V8 oder V10. Und sie sind der Stoff, aus dem Legenden sind: In den 1980ern fuhren Piloten wie Walter Röhrl mit ihren Fünfzylinder-Audi in den Motorsport-Olymp. Die Besonderheit der R5-Motoren ist ein spezielles Zündintervall, dessen Abstände kürzer sind als beim Reihenvierzylinder und das für eine im direkten Vergleich gleichmäßigere, geschmeidigere Kraftabgabe sorgt. Dazu kommt die bei vielen Reihen-Fünfern anzutreffende Zündreihenfolge 1-2-4-5-3. Sie ist für den rauhen Sound verantwortlich, der unter Volllast wie beim Audi S1 zum infernalischen Brüllen werden kann.Zum ersten Mal tauchte ein Fünfzylinder-Benziner 1976 im Audi 100 auf. Und war genau genommen ein Kompromiss. Denn die Ingolstädter brauchten aus Statusgründen mehr Zylinder, um BMW und Mercedes näher als Blech fahren zu können. Sie hatten im Motorraum des Fronttrieblers Typ 43 aber weder Platz für einen Reihensechszylinder noch für einen V6. Das Mehrgewicht so eines Motors auf der Vorderachse hätte den großen Audi unerwünscht kopflastig werden lassen. Also entschieden sich die Verantwortlichen, dem damals konzernweit eingesetzten Vierzylinder EA 827 sozusagen einen Zylinder hinzuzufügen. Von da aus fand der Fünfzylinder seinen Weg über die Quattros der Rallye-WM und die Werkshallen von Volvo bis in die Sportler Focus ST und RS der vergangenen Generation.Aktuell pflegt vor allem Audi Image und Tradition mit dem Fünfzylinder. TT RS RS 3 und RS Q3 treibt ein 2,5 Liter großer R5-Motor an. Ursprünglich hat Audi dafür das 170-PS-Aggregat aus dem US-Jetta entlehnt und mit R8-Teilen auf mehr als 300 PS gebracht. Der neue Fünfzylinder der jüngsten Generation TT RS ist nochmal stärker. Er leistet ganze 400 PS. Volvo und Ford haben inzwischen keine Fünfzylinder mehr im Programm. Hier spielt die modulare Motorenstrategie die erste Geige. Außerdem hat der Fünfzylinder neben Vorteilen wie seinem Klang und seinem Lauf eben auch einen Nachteil: Er ist länger und schwerer als ein vergleichbarer Vierzylinder.