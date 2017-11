Opel Astra GSi (2018): Erste Infos — 01.11.2017 Erste Infos zum Astra GSi Opel legt den Astra GSi wieder auf! In China wird der sportliche Kompakte bereits unter dem Buick-Logo verkauft. AUTO BILD hat erste Infos.

Der Buick Verano GS, der in China bereits verkauft wird, gibt einen Vorgeschmack auf den Astra GSi.

Autor: Katharina Berndt

Nach dem Insignia bringt Opel auch vom Astra eine sportliche GSi-Version. Wie die aussehen wird, zeigt der Buick Verano GS , der in China bereits verkauft wird. Auffällig ist der neue Grill mit GS-Emblem, außerdem dürfte der Astra für bessere Performance abspecken. Angetrieben wird der Kompakte wahrscheinlich vom stärksten verfügbaren Motor , so hat es Opel bereits beim Insignia GSi gemacht. In diesem Fall ist das der 1,6-Liter-Benziner mit 200 PS und 300 Nm. Der bringt bereits den regulären Astra in sieben Sekunden von 0 auf 100 km/h, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 235 km/h. Den 260-PS-Motor aus dem Insignia dürfte sich Opel für den Astra OPC aufsparen.