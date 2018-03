Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100: 100.000-Kilometer-Dauertest — 29.03.2018 Da rostet nix! Kein Ausfall, keine teuren Überraschungen, kein Gammel – der 2008 ist Balsam für das Peugeot-Image.

G

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Peugeot 2008

Das erhabene Fahrgefühl stellt sich nicht immer ein

Tacho überm Lenkrad – wer genug sieht, mag es. Eindeutig nervig sind das langsame Infotainment und die fehlenden Türtaschen.

Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0–50 km/h 3,6 s 0–50 km/h 3,9 s 0–100/-130 km/h 11,3/20,0 s 0–100/-130 km/h 11,7/21,2 s 0–160 km/h 36,4 s 0–160 km/h 37,0 s Elastizität Elastizität 60–100 km/h (4./5. Gang) 8,8/14,3 s 60–100 km/h (4./5. Gang) 8,7/14,2 s 80–120 km/h (5. Gang) 16,0 s 80–120 km/h (5. Gang) 16,4 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 38,6 m aus 100 km/h kalt 39,0 m aus 100 km/h warm 37,5 m aus 100 km/h warm 39,1 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 62 dB(A) bei 50 km/h 62 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) bei 100 km/h 68 dB(A) bei 130 km/h 71 dB(A) bei 130 km/h 72 dB(A) Testverbrauch – CO2 5,0 l D – 133 g/km Testverbrauch – CO2 5,3 l D – 140 g/km Leistungsmessung* 70 kW – 95,2 PS Verbrauch nach ECE* 4,8/3,6/4,0 l – 107 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt

Mehr zum Thema: Die Dauertest-Rangliste mit allen Testergebnissen

Der HDi liefert viele Argumente für den Selbstzünder

Hier dieselt noch ein Vierzylinder. Zwar eher gemütlich, dafür sauber und genügsam.

Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 17 (100 %, R 11)* 843 Euro Vollkasko 21 (500 € SB, R 7)* 1169 Euro Teilkasko 21 (150 € SB, R 9)* 131 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 152 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 16/VK 18/TK 20 Kraftstoffkosten für 100.451 km 5956,01 Liter Diesel (= 5,9 l/100 km) 7087,65 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 1,0 Liter 21,52 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 25.000 km 314,44 Euro 50.000 km 437,37 Euro 75.000 km 319,97 Euro 100.000 km 492,41 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 2 Satz Sommerreifen 195/60 R 16 H Goodyear Efficient Grip 889 Euro 1 Satz Winterreifen 205/50 R 17 H Continental WinterContact TS 850 P 607 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 01/2016 (inkl. Extras) 23.250 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 25.620 Euro Schätzpreis 03/2018 9900 Euro Wertverlust des Testwagens 13.350 Euro * berechnet auf Basis 1.6 BlueHDi 120 Gesamtkosten für zwei Jahre auf 100.451 km 14.962 Euro Kosten pro km 0,15 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,28 Euro

Rost ist überhaupt kein Thema

Peugeot 2008 im 100.000-Kilometer-Dauertest zur Galerie

Wertung: Peugeot 2008 1.6 BlueHDi Fehlerpunkte max. Zuverlässigkeit Liegenbleiber 0 x 15 0 Motor-/Getriebeschaden 0 x 15 0 Defekte Antriebs-/Funktionsteile 0 x 5 0 Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 1 x 3 3 Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 0 x 5 0 Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 1 x 2 2 Defekte Kleinteile (Lampen etc.) 1 x 1 1 Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0–5 0 Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0–5 0 Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0–5 1 Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0–5 0 Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0–5 0 Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0–5 0 Alltagswertung /Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0–10 4 Gesamtpunkte 11 Note: 2+ 0 Punkte 1+; 1–4 Punkte 1; 5–8 Punkte 1-; 9–12 Punkte 2+; 13–16 Punkte 2; 17–20 Punkte 2-; 21–24 Punkte 3+; 25–28 Punkte 3; 29–32 Punkte 3-; 33–36 Punkte 4+; 37–40 Punkte 4; 41–44 Punkte 4-; 45–48 Punkte 5+; 49–52 Punkte 5; 53–56 Punkte 5-; ab 57 Punkte 6

Autor: Manfred Klangwald Fazit Ein zuverlässiger Kumpel! Mit seiner Note 2+ tut der Peugeot 2008 eine Menge für den zuletzt ramponierten Ruf, so gut hat seit einem Citroën C5 im Jahre 2012 kein PSA-Modell mehr beim Dauertest abgeschnitten. Der 2008 ist handlich und praktisch, mit dem kleinen Diesel flott und sparsam. So ist Peugeot wieder auf einem guten Weg.



Autoren: Manfred Klangwald, Jan Horn

emütliches Kerlchen! Eine Notiz im Dauertestbuch, nach 57.580 Kilometern lapidar notiert. Und doch so treffend wie der berühmte Nagel auf den Kopf. Da hatte Kollege Stefan Novitski nicht nur den Charakter des Peugeot 2008 fast schon philosophisch beschrieben, sondern auch das Endurteil vorweggenommen. Das Kerlchen zickte nie, stresste nie, hielt durch. So einfach sind die Dinge manchmal. Gemütlich, weil der Peugeot kein hektischer Raser ist, kein harter Pseudo-Sportler, einfach nur ein Typ mit solidem Temperament und im positiven Sinne betulicher Straßenlage. Kerlchen kommt hin, weil er ein robustes Kumpelwesen ohne Design-Stolperer besitzt, keinen Bammel vor harter Alltagsarbeit hat und alles auf einer bescheiden dimensionierten Grundfläche abliefert.Der 2008 gehörte beim Marktdebüt 2013 zu den (damals wenigen) Mini-SUV vom Schlage Renault Captur oder Nissan Juke. Darunter steckt ein Kleinwagen (Basis ist der Peugeot 208), darüber übernimmt die nach oben gerückte Hülle das "Geländewagen-Gefühl". Höher sitzen, satt fahren – so das Rezept. Was aber im Dauertester, einem 23.350 Euro teuren 2008 Allure BlueHDi 100, nicht ganz aufgeht. Für bessere Übersicht fehlen so manche Zentimeter Bodenfreiheit, das erhabene Fahrgefühl stellt sich wegen der eigenartigen Ergonomie nicht immer ein. Im 2008 peilt man über ein sehr kleines Lenkrad hinweg auf manchmal verdeckte Anzeigen, dieses sogenannten "i-Cockpits". Doch es passt nicht jeder Figur – wie zum Beispiel Fotograf Roman Rätzke gleich nach seiner ersten Dienstfahrt dick in seiner Kontra-Liste unterstreicht. Zu den Sitzen selbst sammelten sich Eintragungen wie "zu weich" oder "schlechte Verstellmimik". Gleich mehrfach monierten Kollegen zudem fehlende Haltegriffe für Beifahrer und Passagiere. Auch wurden intelligentere Ablagen (warum stehen die Cup-Holder direkt vor Bedienknöpfen?), eine wertigere Innenraumanmutung gefordert, teilweise schlechtes Textilmaterial (Fahrer-Fußmatte und Kofferraumbelag) beanstandet. Die Matte, die sich schließlich unter der Pedalerie kringelte wie ein Putz-Feudel, konnten wir austauschen, das Mutimediasystem leider nicht. Das nervte über die gesamte Distanz hinweg mit einem unwirschen Eigenleben. Die Smartphone-Koppelung geriet dabei zur Glückssache, die Bedienung der Radio-Funktionen zur Geduldsprobe.So, genug der Schelte. Denn unterm Strich machte der 2008 mit seinem grundguten Wesen vieles wieder gut. Etwa durch seinen kräftigen, sparsamen – und äußerst haltbaren – Motor . Ein Diesel . Der 100 PS starke HDi mit SCR-Kat (Harnstoff für insgesamt 167 Euro wurde nur bei den Inspektionen nachgefüllt) liefert reichlich Argumente für den Selbstzünder: stark genug, wenig Vibrationen, 700 km Reichweite. Vorausgesetzt, der 1.6er wurde mit Bedacht gefordert. Unter 2000 Touren empfand Redakteur Sebastian Varchmin den Diesel als unelastisch, zwischen 120 und 150 km/h sollte der Reiseschnitt liegen, um eine entspannte Geräuschkulisse zu erreichen. "Dann ist beim Verbrauch eine Fünf vor dem Komma der Normalfall", fasst es Kollege Olaf Leichert zusammen. "Auch nach 80.000 Kilometern lässt sich der Motor auf Langstrecke immer noch angenehm fahren." Und die sperrige Schaltung mit ihren langen Hebelwegen fällt auch weniger auf. Ist halt ein gemütliches Kerlchen, dieser 2008. Sein Fahrverhalten bleibt gutmütig, der praktische Kofferraum schluckt auch große Kinderwagen. Die zu lange Übersetzung, die spitz ansprechende Lenkung? Schwamm drüber – aber nur wenn er durchhält!Und so beobachteten wir argwöhnisch die Kupplung , die schon nach 24.568 Kilometern beim Einlegen des zweiten Gangs rubbelte. Die wird doch nicht ...?, Nein, sie hielt. Eine trockene Schiebehülse im Ausrückmechanismus sowie die unsauber anliegende Druckplatte verhinderten samtweiches Einkuppeln, waren jedoch nicht verschlissen, wie die abschließende Zerlegung zeigte. Der Rest vom Fest: tadellos. Kopf, Kolben und Motorblock ohne Befund, Getriebe in Ordnung, das Einspritzsystem druckvoll, die Abgasreinigung intakt – und Rost bei der vollständigen Demontage des Fahrzeugs überhaupt kein Thema. Obwohl Peugeot die Bleche nicht wachst – nur den Stahl katalytisch beschichtet. Pannen- und nahezu fehlerfrei hat der Peugeot die harten 100.000 Kilometer weggeknabbert. Einziger "Schreck" gegen Ende der Laufzeit: Wegen Klappergeräuschen tauschte die Werkstatt (auf Garantie ) die vorderen Stoßdämpfer. Ein Einzelfall, wie Hersteller und der AUTO BILD Kummerkasten bestätigen. Ansonsten sahen die Schrauber den 2008 nur zu den Inspektionen. Respekt, der 2008 ist also nicht nur ein gemütliches Kerlchen, er ist auch ein ziemlich cooler Typ – mit einer 2+ im Zeugnis.