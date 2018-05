Skoda Fabia Combi 1.2 TSI Style: 100.000-Kilometer-Dauertest

D er Teufel ist kein Eichhörnchen – er ist ein Starter­kabel. Und dieser Teufel schlug zu, als der Fabia knapp 83.000 Kilometer abgespult hatte. Ohne Mur­ren, ohne Fehler. Aus dem Nichts sprang der Kleine nicht mehr an. Wir warteten, nach 15 Minuten ging es wie­der, dann war Schluss. Ab in die Werk­statt. Die fand nichts, schickte den Skoda zurück in die AUTO BILD-Tief­garage, wo gar nichts mehr lief. Dass der grüne Gebrauchtwagensuche: Skoda Fabia Etwa 6000 Angebote



er Teufel ist kein Eichhörnchen – er ist ein Starter­kabel. Und dieser Teufel schlug zu, als der Fabia knapp 83.000 Kilometer abgespult hatte. Ohne Mur­ren, ohne Fehler. Aus dem Nichts sprang der Kleine nicht mehr an. Wir warteten, nach 15 Minuten ging es wie­der, dann war Schluss. Ab in die Werk­statt. Die fand nichts, schickte den Skoda zurück in die AUTO BILD-Tief­garage, wo gar nichts mehr lief. Dass der grüne Kombi am nächsten Morgen am Abschlepphaken landete, war ebenso überflüssig wie teuer: Liegenbleiber und außerplanmäßiger Werkstattbesuch kosten im Dauertest 18 Fehlerpunkte – und schon ist's Essig mit der Note "Eins" für ein grundgutes Auto. Da dürfen auch Tester schon mal stöhnen: "Saublöd, so was!"

Ein familienfreundlicher Preis: 23.870 Euro

Der Kofferraum mit zwei Zwischenböden ist sehr geräumig (530-1395 Liter), sodass ein Kinderwagen problemlos hineinpasst. Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung Beschleunigung 0-50 km/h 3,6 s 0-50 km/h 3,5 s 0-100/-130 km/h 9,8/16,5 s 0-100/-130 km/h 9,6/16,2 s 0-160 km/h 29,5 s 0-160 km/h 27,7 s Zwischenspurt Zwischenspurt 60-100 km/h 5,3 s 60-100 km/h 5,2 s 80-120 km/h 7,1 s 80-120 km/h 6,8 s Bremsweg Bremsweg aus 100 km/h kalt 36,1 m aus 100 km/h kalt 37,2 m aus 100 km/h warm 36,7 m aus 100 km/h warm 36,5 m Innengeräusch Innengeräusch bei 50 km/h 58 dB(A) bei 50 km/h 61 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) bei 130 km/h 71 dB(A) bei 130 km/h 72 dB(A) Testverbrauch - CO2 6,1 l S - 145 g/km Testverbrauch - CO2 6,5 l S - 152 /km Leistungsmessung* 82kW - 111 PS Verbrauch nach ECE* 6,3/4,2/5,0 l - 118 g/km *Leistung und ECE-Verbrauch wurden im DEKRA Technology Center Klettwitz ermittelt Die Sympathie hatte sich der Fabia Combi zuvor in anderthalb Jahren har­ter Kilometerfresserei erarbeitet. Wäh­rend ringsum die SUVs in die Höhe schießen und die Kompakten immer teurer werden, baut Skoda noch einen vielseitigen Kleinwagen mit reichlich Kofferraum und flottem Motor zum familienfreundlichen Preis. Exakt 23.870 Euro kostete der 1.2 TSI Style, der in Skodas Rallye-Grün mit schwarzen Rädern sogar dem Zerr­bild vom langweiligen Pampersbom­ber davonfuhr. "Ist doch nur ein Kleinwagen" – wer immer mit diesem Grundzweifel in den Fabia einstieg, wurde unterwegs gehirngewaschen, geläutert und stieg aus mit der Einsicht: "Das ist doch der bessere Golf!" Naja, zumindest der vielseitigere, weil Skoda die 4,26 Meter Länge – außen exakt Golf-Format – anders verteilt. Die Rückbank etwas knapper, ohne dass es wirklich kneift, der Kofferraum mit zwei Zwischenböden dafür viel geräumiger (530-1395 Liter), sodass ein Kinderwagen problemlos hineinpasst. Und fertig ist der Traum für junge Eltern, sportliche Radfahrer oder kluge Käufer, die den Blechberg eines SUV nicht benötigen und 90 Prozent aller Transporte ohne viel Gedöns erledigen.

Skoda Fabia hat eine gute Carplay-Anbindung

Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht 15 (100 %, R 11)* 747 Euro Vollkasko 18 (500 € SB, R 7)* 951 Euro Teilkasko 16 (150 € SB, R 9)* 86 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 48 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 14/VK 18/TK 20 Kraftstoffkosten für 100.164 km 7151,48 Liter Super (= 7,1 l/100 km) 9654,50 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 0,0 Liter 00,00 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 30.000 km 265,64 Euro 60.000 km 451,14 Euro 90.000 km 339,83 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 215/45 R 16 H / (16 H Bridgestone Turanza ER300) 500 Euro 1 Satz Winterreifen 215/45 R 16 H (Nokian WR3A) 578 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 04/16 (inkl. Extras) 23.870 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 24.970 Euro Schätzpreis 04/18 9990 Euro Wertverlust des Testwagens 13.880 Euro * berechnet auf Basis 1.0 TSI (110 PS) Gesamtkosten für zwei Jahre auf 100.164 km 15.281,11 Euro Kosten pro km 0,15 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,29 Euro Der Combi, der Parklücken genau so packt wie Reisegepäck, ist ein fast vergessenes Automaß. Seit Ende des Polo Variant bleibt nur noch der Renault Clio Grandtour – und der Fabia. "Ein Schweizer Messer auf Rädern", nann­te ihn Redakteur Willy Kock. Man kommt durch große Türen bequem hinein, sieht gut durch hohe Fenster, auch wo an dem geradlinigen Kasten Schluss ist. Parkpieper braucht der jedenfalls nicht. Drinnen bietet der Fabia die prak­tischen Gene des baugleichen Polo. Viele Ablagen, intuitive Bedienung und "ein Navisystem, das auch im französischen Hinterland noch jeden Stein findet," wie Online-Redakteur Peter Fischer im Fahrtenbuch notierte. Die gute Carplay-Anbindung brachte zuverlässig die große weite Web-Welt in den kleinen Kombi. Da ärgerten nur der kleine Innenspiegel sowie Vorder­sitze, deren Sitzflächen immer schlabbriger wurden. Zudem funkte manchmal die Elek­tronik dazwischen. Der Regensensor hatte ein anderes Verständnis vom "Wischen" als die meisten Fahrer, weil er entweder zu spät loslegte oder noch putzte, als die Scheibe längst trocken war. Die Sitzheizung fiel nach 84.016 Kilometern kurz aus, zuletzt hatte das rechte Rücklicht einen Wackelkontakt. Die umfangreiche Style-Ausstattung (u. a. Nebelscheinwerfer, Freisprech-Anlage, 16-Zoll-Räder) veredelt den unkomplizierten Skoda mit einem wohltuenden Schuss Luxus, aber müs­sen es wirklich Niederquerschnittreifen sein? Sie boten "einen schönen Reisekomfort", rollten aber steif pol­ternd auf schlechten Straßen. Klar, im Trockenen bremsen die breiten Gum­mis toll (36,1 Meter). Aber bei Starkregen packten die Stopper so verzögert zu, dass Autor Martin Puhtz sogar ein "Sicherheitsrisiko" sah.

Fabia erbte das Direktschaltgetriebe aus VW-Regal

Der 1,2-Liter begnügte sich, selbst bei eingestellten 160 km/h Rei­setempo, mit 6,5 Litern auf 100 Kilometer. Gerade auf Langstrecken bewies der Skoda, wie nahe die Marke der Konzernmutter VW inzwischen kommt. Der 1,2-Liter schnurrte dank des lang übersetzten Siebengang-DSG ent­spannt dahin und begnügte sich, selbst bei eingestellten 160 km/h Rei­setempo, laut Bordcomputer mit ak­zeptablen 6,5 Litern auf 100 Kilometer. Dem sonoren Klang und der Laufruhe des kleinen Vierzylinders, der erst bei Kickdown und hohen Drehzahlen gequält klang, haben wir nachgetrau­ert, seitdem letzten Herbst sein Nach­folger erschien. Der 1,0-Liter-Dreizylinder im neuen Polo legt seine schnatternde Aufregung nie ab. Leider erbte der Fabia nicht nur Gutes aus dem VW-Regal, sondern auch das Direktschaltgetriebe. Inklu­sive der bekannten Komfort-Probleme. Es ruckt beim Kaltstart gerne wie ein Fahranfänger beim Spiel mit der Kupplung . Wenn dazu noch das Start- Stopp-System mitspielte, das an der Ampel mit der Lethargie eines Faul­tiers reagiert, dann passierte auf den ersten Gastritt lange nichts, bis der Fabia erschrocken loshüpfte. Im Stadtverkehr ein Graus! Da half nur, das spritsparende "Start-Stopp" aus­zuschalten. Im Gebirge, wenn's unter Last bergauf ging, kam die Doppel­kupplung ins hektische Hin- und Her­schalten. Abhilfe: ein Griff zum Sport- Modus: Der hält die Gänge länger.

Ursache fürs Liegenbleiben: unglückliche Fehlerkette