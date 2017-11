VW T-Roc, Skoda Karoq, Opel Crossland X: SUVs im Euro NCAP Crashtest 2017

Der VW T-Roc absolvierte alle Tests souverän und sicherte sich so fünf Sterne.

T-Roc, das klingt ein bisschen nach T-Rex. Kein ganz unpassendes Bild: Das VW-SUV ist ein harter Kerl, der sich nicht so schnell einschüchtern lässt. Das lässt das Ergebnis des aktuellen Crashtests von Euro NCAP vermuten, bei dem der T-Roc hervorragende fünf Sterne einheimste. Und nicht nur das Gesamtergebnis stimmt, sondern auch die Punktzahl in den verschiedenen Testkapiteln. Zu meckern gibt es: nichts. Erwachsene sind in allen überprüften Crash-Szenarien auf allen Sitzen mindestens "angemessen" geschützt, Kinder im Fond sogar durchweg "gut", eine selten gesehene Wertung. Auch der Fußgängerschutz verdient fünf Sterne, auch wenn neben den bekannten kritischen Stellen an den A-Säulen die Kanten oberhalb der Scheinwerfer rot (hohe Verletzungsgefahr bei Kollision) eingefärbt wurde. Assistenzsysteme: alle geforderten sind da, arbeiten tiptop.