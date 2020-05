Ähnlich legendär wie die Unzerstörbarkeit der Honda-Bikes ist diealler Zweiräder von, die das Kürzelim Namen tragen. Die von ihren Liebhaberngenannten Motorräder protzen mit mächtig. Sie wissen aber vor allem mit ihrem sehr präzisen und dabei völlig selbsterklärendenzu begeistern. Gute Nachricht für Autofahrer mit Interesse an 125ern: Suzuki hat eine kleine Gixxer im Angebot! Diehat einen kultiviert laufenden, der ans gesetzlich vorgeschriebene Leistungslimit vongeht und mutig bisdreht. Zusammen mit dem relativ niedrigen Gewicht vonhat die kleine Suzuki alles, was sie für jede Menge Adrenalinausschüttung braucht. Mitgibt der Hersteller die Höchstgeschwindigkeit an. Das reicht fürs Pendeln und spaßige Ausflüge vollkommen aus.undsind Standard.

Der Peugeot Pulsion 125 überzeugt vor allem mit seinem sprichwörtlichen Fahrkomfort.

Komfortbewusste greifen am besten zum mittelgroßen. Geschaltet wird per. Damit fällt dasbeim Anfahren an der Ampel weg und der Pulsion setzt sich ganz entspannt in Bewegung. Der Peugeot Pulsion gilt als ebensowie. Er wurde neu entwickelt und wird in Frankreich gebaut. Seinbringt es auf. Der Motor soll sich durch seinenauszeichnen und mit knapprelativ wenig verbrauchen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei. Auch hier sindundStandard. Positiv: die überschaubarevon 79 Zentimetern. Damit kommen auch kleinere Menschen klar.