Die verkleidetekonnte bei der Zielgruppe der jungen Nachwuchsbiker bisher keinen durchschlagenden Verkaufserfolg verbuchen. Vielleicht ändert sich das mit den Autofahrern, denn die passenden Anlagen bringt die Österreicherin mit. Sie teilt sich ihr handliches, auf hohe Agilität ausgelegtesgenauso wie dieinklusivemit der Schwester KTM 125 Duke. Auch der Einzylinder ist gleich. Er schöpft das vorgegebene Leistungsmaximum vonvoll aus, kein Wunder für einen sportlich orientierten Motorradbauer wie KTM. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei. Skepsis bezüglich Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit der kleinen Maschine sind fehl am Platz. KTM hat aus dem Endurobau viel Erfahrung mit Einzylindern.ist inklusive,auch. Preis:

Die KTM RC 125 sieht nicht nur schnittig aus, sie sollte sich auch so fahren. Schließlich ist sie eine KTM.

Ihr fröhlich drehender Einzylinder mit 15 PS ist das Highlight der kleinen Suzuki GSX.

Die kleinsteüberzeugt vor allem mit ihrem quirlig-drehfreudigenmit. Der trifft auf das überschaubarevon 133 Kilogramm. Da sollten flotte Fahrleistungen drin sein und die kleine Japanerin könnte der Erwartungshaltung gerecht werden, die sich unwillkürlich mit der Modellbezeichnungverbindet. Alles, was bei Suzuki auf zwei Rädern besonders dynamisch unterwegs ist, heißt so. Die Höchstgeschwindigkeit der GSX-S 125 gibt Suzuki mitan. Im Unterschied zur Schwester GSX-R 125 sitzt man auf der GSX-S aufrechter und damit entspannter. Vorne hat die kleine Suzuki eine, hinten ein einfaches Federbein. Daskostet mitetwas weniger als das verkleidete Pendant.ist an Bord. Zwei Farbvarianten sind zu haben. Grau mit roten Akzenten und roten Rädern und Suzuki-Blau mit weißen Akzenten und blauen Rädern.