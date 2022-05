OBD-Adapter Jetzt den Carly-Adapter bestellen und mit Rabattcode AUTOBILD 15 % sparen! Fehlerdiagnose, Codierung und Gebrauchtwagen-Check: Mit dem OBD-Adapter für Android und iOS holst du dir die Kontrolle über dein Auto zurück! Zum Angebot In Kooperation mit



Im Jahr 2021 feierte Abt Sportsline sein 125-jähriges Firmenjubiläum. Grund genug, nicht nur den limitierten RSQ8-R, sondern mit dem nur 64 Mal gebauten Abt RS6 Johann Abt Signature Edition auch das exklusivste Modell der Firmengeschichte zu präsentieren.

Jetzt haben die Kemptner das zweite "Signature Edition"-Modell am Start, den Abt RSQ8. In Anlehnung an das Gründungsjahr 1896 sind 96 Exemplare geplant. Maximal acht RSQ8 Signature Edition sollen pro Monat in Handarbeit entstehen.

Zoom Mächtig breite Backen: Durch das Carbon-Bodykit wird der ohnehin nicht schmächtige Audi RS Q8 noch brutaler.



Beginnen wir mit der Optik: Da der Audi RS Q8 ab Werk schon alles andere als unauffällig ist und Abt Sportsline mit seinen Umbauten an RSQ8-S und RSQ8-R ordentlich vorgelegt hat, musste sich der Tuner für das neue Sondermodell etwas einfallen lassen.

Neben einer Vierrohr-Abgasanlage und speziellen 23-Zoll-Felgen mit "Signature Edition"-Schriftzug ist das Bodykit (bestehend aus Frontlippe, Frontblades, Kühlergrillaufsatz, Kotflügelverbreiterungen, Seitenschweller, Spiegelkappen, Heckschürzenaufsatz, Diffusor, Dachkantenspoiler und mehr) in einer speziellen groberen Carbon-Struktur ("Signature Carbon Bold") das optische Highlight des Sondermodells.

V8-Biturbo mit 800 PS und 1000 Nm



Besonders interessant wird es unter der Haube des SUV : Aus dem Vierliter-V8-Biturbo quetschen die Mechaniker 800 PS und 1000 Nm, was einem Plus von 200 PS und 200 Nm gegenüber der Serienversion entspricht. Erreicht wird die Mehrleistung unter anderem durch spezielle Ladeluftkühler, größere Turbolader und eine angepasste Software.

Von 0 auf 100 km/h sprintet das Dickschiff in 3,2 Sekunden – und somit noch mal 0,6 Sekunden schneller als ein normaler RS Q8. Den Topspeed gibt Abt Sportsline mit 315 km/h an. Damit übertrumpft der getunte RS Q8 sogar den Aston Martin DBX707 , der es auf 310 km/h bringt.

Zoom Im Innenraum des Abt Audi RSQ8 Signature Edition gibt es einen edlen Mix aus Alcantara, Leder und Carbon.





Doch das ist noch nicht alles. Im Innenraum gibt es einen edlen Mix aus Alcantara, Leder und dem vom Exterieur bekannten Carbon. Die Sitze tragen nicht nur Abt-, sondern auch RSQ8-Signature-Edition-Schriftzüge; und damit der Fahrer auch nicht vergisst, dass er in einem auf nur 96 Exemplare limitierten ganz besonderen Q8 sitzt, gibt es eine durchnummerierte Plakette.

Das Komplettfahrzeug kostet 316.480 Euro