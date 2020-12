ADAC Ecotest: Plug-in-Hybride beim Verbrauch nur mittelmäßig

T

E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020

Plug-in-Hybride im ADAC Ecotest zur Galerie

ragen, die einenfür längere Strecken sowie einen per Stecker (alles zum Thema Wallbox) vereinen, wirklich zu einembei? Nach jüngsten Ergebnissen aus demkommenauf. Denn dort stellten die vermeintlichen Alleskönner, von denen die meisten durch den erhöhten Umweltbonus erheblich staatlich gefördert werden, in Sachen Verbrauch dar. So erhielten von(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) lediglich der Hyundai Ioniq und der Volvo V60 T6 vier von fünf möglichen Sternen. Der, der als einziger Kandidat einen Diesel mit Elektroantrieb kombiniert, und derschaffen dagegen nur je. Die übrigen 19 untersuchten Modelle bekamen zwei oder drei Sterne.Drei Szenarien wurden im ADAC Ecotest vorgegeben:(volle Batterie, bis der Verbrenner übernimmt), im(mit Nachladen der Batterie, ohne Verbrenner) und im(mit nicht aufgeladener Antriebsbatterie). Bei den beidenfielen vor allem ihreim wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht. Diese resultieren auch aus den. So zogen die Tester vom Automobilklub vor allem das, dass in puncto Umweltverträglichkeitund nur so groß wie nötig sein sollte. Und: Derder Teilzeitstromerneben der Motoreffizienz, sprich: wie oft ihre Besitzer die Akkus aufladen. Ein regelmäßiger Langstreckeneinsatz von Plug-in-Hybriden sei nicht sinnvoll.