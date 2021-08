I m Jahr 2022 will B8 Gran Coupé zielen vor allem auf die betuchte Kundschaft jenseits des Großen Teichs. Und dort spielt vor allem in diesem Preisbereich und Kundenkreis das (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) m Jahr 2022 will Alpina erstmals mehr als 2000 Autos ausliefern. Das klingt an sich nicht nach viel, doch für einen Kleinserienhersteller ist das ein großer Schritt. Verantwortlich dafür sind vor allem verstärkte Aktivitäten in den USA. B7, XB7 und nun auch daszielen vor allem auf die betuchte Kundschaft jenseits des Großen Teichs. Und dort spielt vor allem in diesem Preisbereich und Kundenkreis das Coupé keine große Rolle mehr. Daher bringt Alpina den B8 auch nur als viertüriges Gran Coupé in den Handel.

Optisch bleibt der Alpina B8 einigermaßen dezent

Alpina B8 Gran Coupé (2021): Trailer - Sportwagen - Gran Coupé - Info Alpina zeigt das neue B8 Gran Coupé

Der B8 basiert dabei auf dem M850i xDrive – das wird schon durch die Frontschürze deutlich, an die Alpina an der Unterseite seinen typischen Splitter inklusive Schriftzug verbaut, um dezent, aber dennoch sofort ersichtlich zu zeigen: Hier fährt kein gewöhnlicher BMW. Auch am Heck sorgt die elegant eingepasste Abgasanlage für Eigenständigkeit und entlässt den markanten, aber dennoch zurückhaltenden Sound des Achtzylinders in die Freiheit. Analog zum XB7 leistet das Triebwerk 621 PS und wurde mit einem großvolumigeren Kühlsystem ausgerüstet, um die beiden Twinscroll-Lader in erträglichen Temperaturregionen zu halten.

Die Fahrleistungen liegen auf Superpsortler-Niveau

Sehr zügig: In 3,4 Sekunden ist der B8 auf Tempo 100 und stoppt erst bei 324 km/h den Vortrieb.

Und die Leistungskur hat geholfen: Zwar sticht ein M8 Competition im Autoquartett den B8 um vier PS aus, mit 800 Newtonmetern liegt der Alpina aber beim Drehmoment satte 50 Nm vor dem Werks-Pendant. Hieraus lässt sich gut erkennen, in welche Richtung Alpina bei der Entwicklung wollte: hin zum souveränen Durchzugs-Monster und weg vom 0-100-Geschoss. Mit 3,4 Sekunden verliert der Alpina so auch zwei Zehntel auf das Competition Gran Coupé, macht aber gar nichts, denn dafür rennt er bis Tempo 324. Den eleganten Gleiter gibt er auch beim Interieur: In Sachen Individualisierung ist seitens Alpina nahezu alles machbar, iDrive-Controller und Gangwählhebel sind aus Kristallglas gearbeitet. Erste Auslieferungen starten im dritten Quartal 2021 ab 161.200 Euro.

Wer einen stilsicheren und souveränen Langstreckengleiter sucht, wird bei Alpina stets fündig. Für die Oberklasse bietet das B8 Gran Coupé nun eine Alternative zu AMG GT 4-Türer oder Audi RS 7.

AUTO BILD-Testnote: 1-

Technische Daten Alpina B8 Gran Coupé

• Motor: V8, Biturbo, vorn längs • Hubraum: 4395 cm³ • Leistung: 457 kW (621 PS) bei 5500-6500/min • max. Drehmoment: 800 Nm bei 2000-5000/min • Antrieb: Allrad, Achtstufenautomatik • Länge/Breite/Höhe: 5092/1932/1428 mm • Leergewicht: 2100 kg • 0-100 km/h: 3,4 s • Vmax: 324 km/h • Verbrauch 11,9 l/100 km (Super plus) • Abgas CO2: 270 g/km • Preis ab 161.200 Euro.