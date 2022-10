Um die Arbeit am Auto zu erleichtern, bietet sich die Lightzone LED-Taschenlampe an. Aldi Nord gibt für die Lampe eine Leuchtkraft von 300 Lumen an. Besonders praktisch ist der Magnet am Fuß der Taschenlampe. Aufladbar ist das 9,99 Euro teure Gerät via mitgeliefertem Micro-USB-Kabel.