Lange Zeit konnten sichnur mit dem hauseigenen Navi-Dienstden Weg weisen lassen. Das hat sich mit der neuengeändert. Damit können auch Apps von Drittanbietern heruntergeladen und genutzt werden. Endlich gibt es also auchoder andere Navi-Anbieter bei Carplay! Der erfreuliche Effekt: manche dieser Apps bieten im Vergleich zu Apple Maps mehr Features wie Offline-Karten (Google Maps) oder Echtzeit-Meldungen von Community-Mitgliedern (Waze) an. In anderen Bereichen außerhalb der Navigation hat Apple schon seit Längerem Drittanbieter an Bord geholt. Prominentes Beispiel ist der Nachrichtendienst, der seit Anfang 2018 auf Carplay verfügbar ist.

Wer im Auto Songs in CD-Qualität genießen möchte, kann Tidal herunterladen. Der Streamingdienst von Rapper Jay-Z verspricht beste Audioqualität und will mit exklusiven Songs punkten. Seit Ende 2017 ist der Musikdienst mit Carplay kompatibel, für die HiFi-Version werden monatlich knapp 20 Euro fällig.

Seit dem Herbst 2018 kann man in Carplay nicht nur über Apple Maps, sondern auch über Google Maps navigieren. Damit lassen sich auch Karten herunterladen und offline nutzen. Zwar ist die Steuerung per Siri derzeit noch nicht möglich. Das ist aber verschmerzbar, da Google Maps mit eigener Sprachsteuerung daherkommt.

Echo Dot und Co: So kommt Amazons Alexa ins Auto Amazon Echo Dot Logitech Zero Touch Roav Viva

Seit der Carplay-Präsentation auf dem Autosalon Genf 2014 bieten fast alle Autohersteller den Dienst an, wie auch eine Schnittstelle für das Google-Produkt Android Auto , nur BMW macht es nicht. Auch Jaguar und Land Rover setzen ab 2019 auf das externe Connectivity-System von Apple. Mit Carplay können ausgewählte iPhone-Funktionen über das Infotainmentsystem des Autos bedient werden. Dazu gehören neben den genannten Navi-Diensten auchund Apps fürs Internetradio. Nützlich ist vor allem die Sprachbedienung mit. Damit lassen sich neben SMS auch E-Mails und Whatsapp-Nachrichten diktieren und vorlesen sowie Musik vom iPhone anwählen – bislang allerdings nicht mit Spotify. Auch Google Maps ist bislang nicht Siri-kompatibel, die Google-Spracherkennung zudem nur per Button aktivierbar. Eine Alternative ist der Alexa-Adapter "Echo Auto" von Amazon , der bisher allerdings nur in den USA erhältlich ist. Wer das Assistenzsystem auch in Deutschland benutzen will, kann sich Alexa mit dem "Roav Viva" ins Auto holen. Der Adapter vom Hersteller Anker kostet rund 50 Euro und kann bei Amazon bestellt werden.