eginnen wir mit einem kleinen Ratespiel. Was ist wohl das wichtigste Auto aus britischer Produktion in diesem Jahr? Mini? Nope! Land Rover? Schon heißer. Jaguar? Heiß!? Ganz heiß. Ist er wirklich, allein das Design. Wie. Und Geschoss ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Denn wir konnten den DBX

Los geht's. Nach einer sanften Aufwärmrunde geben wir Vollgas. Mit der wuchtigen Unterstützung von, die der von AMG entliehenebringt, sprintet der DBX los, als würde er eine Tonne weniger wiegen. Wir Briten sagen da "nicely" zu. Aber um ganz ehrlich zu sein: Ein Porsche Cayenne, ein Lambo Urus oder besagter Bentley Bentayga können das auch. Und dann drehst du das Lenkrad. Dort, wo andere SUVs mit der Physik hadern und erst das Talent des Piloten und dann die Strecke ausgeht, da, unbekümmert, folgt treu den Anweisungen seines Piloten, ohne dass der denauch nur ein Gradmuss. Und der Spaß geht weiter. Schneller als gedacht ist die nächste Kurve da, diesmal in die andere Richtung.. Aufschaukeln? No, Sir.

Offroad-Talent: Wie weit der DBX im Gelände kommt, und wie gut er dort liegt, ist erstaunlich.

Auch hier widersetzt sich der DBX gefühlt der Physik und der, er tut einfach das, was der Fahrer will. Wie das geht? Zumindest istim Spiel, aber ziemlich viel Technik. Dreikammer-Luftfederung, elektronische adaptive Dämpfer und ein(eARC) zaubern dem DBX gefühlt die Pfunde weg. Bevor unser Tag in Silverstone zu Ende geht, drehen wir noch eine Runde auf dem. Um es kurz zu machen: Die Talente des DBX tragen ihn weiter, als die meisten Besitzer es jemals ausprobieren werden. Wirklich erstaunlich ist aber, wie komfortabel der DBX dabei bleibt.Das kann in dieser Liga keiner der Konkurrenten. Und so empfiehlt sich der DBX doch eigentlich als nächster Dienstwagen für James Bond . Kleines Ratespiel zum Schluss. Was wäre der wohl? Richtig: gerührt. Und nicht geschüttelt.