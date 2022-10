Einst trug diesen Titel der Bentley Bentayga Speed, dann brachte sich der Lamborghini Urus leistungsseitig in die Poleposition. Zwischendurch grüßte noch der 720 PS starke Dodge Durango Hellcat aus seiner Nische und sagte: "Moment, ich bin auch noch da." Nur um vom Markt genommen zu werden und aller Voraussicht nach 2023 ein Comeback zu feiern.

Verwirrend? Keine Angst, das geht uns genauso. Und mitten in diesen Leistungswahnsinn preschen unsere beiden Kandidaten des heutigen Tages: der Porsche Cayenne Turbo GT und der Aston Martin DBX707.

Der Zuffenhauser setzt dabei nicht auf die maximal mögliche Leistung, sondern sieht seine Trumpfkarte eher in der Kategorie Fahrdynamik. Mit 640 PS ist er zwar beileibe nicht untermotorisiert und auch seine 300 km/h Topspeed können sich im Autoquartett sehen lassen, andere haben hier aber noch mehr die Muskeln aufgepumpt.

DBX707 und Cayenne Turbo GT im Duell auf dem Sachsenring



So etwa auch der extravertierte Brite: namensgebende 707 PS und 310 km/h Vmax machen ihn zum schnellsten je gebauten SUV – zumindest auf der geraden Strecke. Kommen Kurven dazwischen, ist der 67 PS schwächere Cayenne der ultimative Gegner. Hier auf dem Lausitzring haben wir ihn zwar noch nicht gezeitet, aber auf unserer Hausstrecke, dem Sachsenring, nimmt er dem Urus sagenhafte 1,89 Sekunden pro Runde ab.

Wir lehnen uns mal aus dem Fenster und behaupten, dagegen wird auch der bärenstarke DBX nichts ausrichten können. Dabei sind Rundenzeiten bei einem Fünf-Meter-SUV immer so eine Sache.

Sie sind zwar "nice to have" und eine Machtdemonstration hinsichtlich dessen, was moderne Reifen- und Fahrwerkstechnik mittlerweile der Physik entgegenzusetzen haben, doch auf den Trackdays unserer Rennstrecken sieht man die 2,2-Tonnen-Koffer eher selten.