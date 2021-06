Audi A3 Sportback als Plug-in-Hybrid günstig leasen

Einmalig obendrauf kommen noch 835 Euro netto (993,65 Euro brutto) für die Bereitstellung, wodurch sich die(119 Euro x 24 plus 835 Euro) summieren. Da es sich um einhandelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis frei konfigurierbar. Serienmäßig an Bord sind: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, digitales Kombiinstrument, Komfortschlüssel, MMI Radio plus, 16-Zoll-Felgen und mehr. Ein wichtiger Hinweis noch am Ende: Da der 40 Liter fassende Benzintank aufgrund des Elektromotors unter den Kofferraum ziehen musste, fällt das Ladevolumen des Sportback mit nur 280 Litern relativ klein aus – für längere Urlaubsreisen ist der A3 Plug-in-Hybrid somit nur bedingt geeignet.