"Was wird da schon groß anders sein?" Die Frage stellt unser Fotograf fast schon etwas empört. "Zweimal 245 PS in einem weißen Golf ..." Sieht tatsächlichaus und klingt auch einheitlich. Doch würden wir jetzt zumvorspulen und dendirekt an der Kasse entscheiden, hätten wir eine Menge verpasst. Wer hätte es gedacht – unterschiedlicher könnenfast nicht sein.

Wir schauen genauer hin: Dermimt denund behängt sich mit allerlei: Von der Schürze mit Waben-LEDs über das durchgezogene Leuchtenband an der Front bis hin zurund den– wie unverschämt! Derkontert optisch nicht nur mit seiner bekannten Zornesröte, sondern auch mit(235/35 R 19) sowie doppelflutiger Abgasanlage. Und unterm Blech? Klären wir jetzt. Statt mithilfe unserer Testpunkte-Tabelle duellieren sich die beiden in. Wir bewertenund die. Am Ende liegt keiner der beiden am Boden, einen klaren Sieger gibt es dennoch.