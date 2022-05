SUV . Klingt ja erst mal nach einer guten Idee. Wie gut, das klärt ein Vergleichstest. Das Beste aus zwei Welten wollen die beiden Robust-Kombis Audi A4 allroad und Mercedes C-Klasse All-Terrain bieten: die Effizienz eines Kombis und annähernd die Schlechtwegetauglichkeit eines. Klingt ja erst mal nach einer guten Idee. Wie gut, das klärt ein Vergleichstest.

Audi sagt dem A4 allroad auf seiner Website "Offroad-Qualitäten" nach, Mercedes nennt den All-Terrain eine "Offroad-Variante, komfortabel im Gelände". Der aktuelle Audi A4 allroad – der erste erschien 2009 – bietet offiziell 3,5 Zentimeter mehr Luft unter den Achsen, die erstmals angebotene All-Terrain-Version der Mercedes C-Klasse vier Zentimeter. Die Bodenfreiheit unserer Testwagen ernüchtert. Bei Audi sind es 175, bei Mercedes gar nur 160 Millimeter. Da heißt es aufpassen auf dem Waldweg.

Zoom Nicht immer auf allen Vieren: Audi schaltet die Hinterachse nur bei Bedarf zu – mit Vorteilen in Sachen Verbrauch.



Zumal ausgerechnet die erste C-Klasse, die auch als All-Terrain erhältlich ist ( S 206) , auf die Luftfederung verzichten muss, die es in der Baureihe zuvor ( S 205 ) noch gab. Für den "kleinen" All-Terrain ist das etwas schade, kommt er doch mit echtem Permanentallrad (Kraftverteilung 45 Prozent vorn, 55 Prozent hinten), ergänzt durch eine Lamellensperre – damit fährt sich so schnell kaum jemand fest.

Der Allrad des A4 ist nicht permanent



Audi setzt auf eine von Magna zugelieferte Lamellenkupplung mit spritsparender Abschaltung des gesamten Antriebsstrangs zur Hinterachse – reaktionsschnell und ohne funktionalen Nachteil. Dieser Allrad bietet Audi zudem den nicht geringen Vorzug, den Normverbrauch bei faktisch deaktiviertem Allrad messen zu dürfen. Allerdings stellt sich der A4 allroad 40 TDI auf unserer Verbrauchsrunde als vorbildlich sparsam heraus, begnügt sich mit 6,1 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Wobei auch das gegenüber dem Mercedes 195 Kilogramm niedrigere Leergewicht eine Rolle spielen dürfte.

Fahrzeugdaten Modell Audi A4 allroad 40 TDI Mercedes C 220 d All-Terrain Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung SCR-Kat/AdBlue-Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis*** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis*** (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn längs 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1968 cm³ 150 (204)/3800 400/1750 232 km/h Siebengang-Doppelkupplung Alladantrieb Scheiben/Scheiben 245/45 R 18 Y Michelin Primacy 3 8 x 18" 151 g/km 5,6 l 58 l Diesel S/12 l 68 dB(A) 1800/750 kg 80 kg 495–1495 l 4762/1847–2022**/1493 mm 2818 mm 52.000 Euro 57.200 Euro Vierzylinder, Turbo vorn längs 4 pro Zylinder/2 Kette 1993 cm³ 147 + 15 (200 + 20)/3600 440/1800 231 km/h Neunstufenautomatik Allradantrieb Scheiben/Scheiben 245/45 R 18 Y Pirelli P Zero TM 8 x 18" 143 g/km 5,4 l 66 l Diesel S/23 l 68 dB(A) 1800/750 kg 75 kg 490–1510 l 4751/1841–2033**/1494 mm 2865 mm 55.395 Euro 61.228 Euro



Facelift für die bereits 2016 eingeführte fünfte Serie), repräsentiert der Mercedes die Großbildschirm-Moderne: Zwei riesige Monitore dienen als Kombiinstrument und Infotainment-Schaltzentrale, dazu kommt ein Während der Audi wie ein alter Bekannter wirkt (2019 gab es einfür die bereits 2016 eingeführte fünfte Serie), repräsentiert der Mercedes die Großbildschirm-Moderne: Zwei riesige Monitore dienen als Kombiinstrument und Infotainment-Schaltzentrale, dazu kommt ein Head-up-Display . Und: Alles ist konfigurierbar – da ist viel einzustellen vor der ersten Fahrt.

Zoom Wenig Luft für Offroad-Abentuer: Die Bodenfreiheit des Audi liegt bei 175, die des Mercedes gar nur bei 160 Millimeter.

Am schnellsten findet sich zurecht, wer die Sprachbedienung per "Hey, Mercedes"-Befehl weckt und Navi-Ziele, Radiosender- oder Temperaturwünsche mündlich äußert – nie haben wir uns von einem Auto so verstanden gefühlt. Der Audi arbeitet langsamer, verlangt oft nach Bestätigungsklicks; er ist halt älter.

Mercedes setzt auf weichere Abstimmung



Komfortabel sind beide; der Mercedes federt softer abgestimmt, im Komfortmodus mit leichtem Drall ins Schaukelige. Die Audi-Vorderachse gibt sich etwas störrischer bei immer noch hohem Komfort. Auch bei der Lenkung schenken sie sich nicht viel: Beide sprechen aus der Mittellage linear an; der Benz scheint wegen des organischeren Lenkgefühls besser in der Hand zu liegen.

Zoom Leichter Hang zum Schaukeln: Der Mercedes ist softer abgestimmt als der Audi. Er wogt im Komfort-Modus deutlich stärker.



Für heikle Talfahrten gibt es bei beiden eine Bergabfahrhilfe. Segensreich: Beide Testwagen verfügten über Tempomaten, die sich automatisch an Tempolimits halten via Rückgriff auf die Verkehrszeichenerkennung

Diesel mit unterschiedlichen Charakteren



Unterschiede zeigen sich bei der Fahrkultur. Der Audi schüttelt sich, wenn ihn die Start-Stopp-Automatik an der Ampel erneut anwirft. Der Mercedes-Diesel, unterstützt von einem 20-PS-Startergenerator, läuft ungleich seidiger an, bleibt aber über den gesamten Drehzahlbereich akustisch überraschend präsent. Auch die Geräusche elektrischer Stellmotoren sind ständig zu hören, vor allem aus Richtung Heck. Was wohl daran liegt, dass die Karosserie so extrem leise ist. Auch bei Tempo 200 sind nahezu keine Windgeräusche zu vernehmen.

Messwerte Modell Audi A4 allroad 40 TDI Mercedes C 220 d All-Terrain Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,0 s 8,1 s 13,1 s 20,2 s 4,3 s 5,6 s 1725/525 kg 55/45 % 11,9/11,7 m 530 mm 36,7 m 34,7 m 55 dB(A) 62 dB(A) 67 dB(A) 5,0 l/100 km 6,1 l/100 km (+9 %) 8,6 l/100 km 162 g/km 940 km 2,7 s 8,2 s 13,6 s 21,3 s 4,7 s 5,7 s 1920/480 kg 53/47 % 11,3/11,4 m 525 mm 36,4 m 33,4 m 56 dB(A) 63 dB(A) 68 dB(A) 4,9 l/100 km 6,3 l/100 km (+17 %) 9,1 l/100 km 166 g/km 1050 km



Weitere Details zum Test gibt es in der Bildergalerie. Das Beste aus zwei Welten bieten beide nicht, als Kombi überzeugen sie. Das Raubein geben sie nur optisch, echte Offroadqualitäten fehlen. Die Bodenfreiheit des Mercedes dürfte Gummistiefelprofis nicht reichen. Auch der Audi A4 allroad erntet ein wenig die Lorbeeren seiner Vorfahren ab.