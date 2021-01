D

Unterhaltskosten

er Audi e-tron ist ein elektrisches Oberklasse-SUV – in der Topversion e-tron 55 quattro mit 95-kWh-Akku und 408 PS gibt es den vollelektrischen Audi mit 300 kW Leistung (408 PS) ab 82.950 Euro. Mit diesem Preis qualifiziert sich der große e-tron nicht für die Elektroauto-Förderung . Doch seit 2019 bieten die Ingolstädter zusätzlich eine kleinere 71-kWh-Version an: Die heißt. Damit ist der kleinere e-tron mit offiziell 300 Kilometer Reichweite förderfähig!Bei "Sparneuwagen" könnenden Audi e-tron 50 quattro jetzt zum Schnäppchenpreis leasen. Dieliegt bei sehr günstigen. Das sind noch mal 55 Euro weniger als beim "Black Friday"-Deal vor einigen Wochen . Die Sonderzahlung liegt bei 5000 Euro netto. Mit dieser muss der Leasingnehmer in Vorleistung gehen, er bekommt die gesamte Summe jedoch bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Elektro-Förderung durch das BAFA erstattet. Voraussetzung für die staatliche Förderung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Das Leasingangebot ist mit genau zwei Jahren gerechnet, kann bei Bedarf aber auf 36 Monate ausgeweitet werden. Dann liegt die monatliche Rate für den Audi e-tron 50 quattro allerdings bei 226 Euro netto. In jedem Fall kommen noch die Bereitstellungskosten in Höhe von 849 Euro brutto (713 Euro netto) obendrauf.