udi baut seinimmer weiter aus: Neben demund dembieten die Ingolstädter mit demauch ein preisgünstigeres Modell an. Zusätzlich sind mehrere Plug-in-Hybridmodelle im Angebot – und erst vor wenigen Wochen hat Audi mit der Studie A6 e-tron concept gezeigt, wie ein elektrischer A6 auf Basis der neuen PPE-Plattform aussehen könnte. Die Serienversion wird allerdings nicht vor 2023 kommen, und so müssen Audi-Kunden vorerst mit den aktuellen Modellen vorliebnehmen – darunter der e-tron.

Das 4,90 Meter langewurde 2018 präsentiert und ist inzwischen in drei unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich. Neben dem Topmodell e-tron S mit 370 kW (503 PS ) und dem e-tron 55 quattro mit 86-kWh-Akku sowie 300 kW (408 PS) gibt es eine kleinere Version (e-tron 50 quattro) mit 64-kWh-Akku und 230 kW (313 PS). Mit einemist das Einstiegsmodell gerade noch förderfähig!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) habendie Möglichkeit, den. Allerdings müssen hierfür gleich mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss und erst nach korrekter und fristgerechter Beantragung derbeim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet wird. Zum anderen gilt das Angebot. Das bedeutet, dass der Leasingnehmer per Fahrzeugschein-Kopie nachweisen muss, dass er seit mindestens sechs Monaten im Besitz eines VAG-Fremdfabrikats ist. Nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, kann der e-tron zum günstigen Preis von 235 Euro netto pro Monat geleast werden.

Wallbox + Ökostrom in der AUTO BILD-Edition

Dieausgelegt (Mindestlaufzeit als Voraussetzung für die vollständige Rückzahlung der Umweltprämie), sie kann auf Wunsch jedoch auch auf 36 (250 Euro netto) oder 48 Monate (288 Euro netto) ausgeweitet werden. Die. Vielfahrer können diese auf maximal 20.000 km pro Jahr erhöhen, zahlen dann aber auch 292 Euro netto pro Monat. In jedem Fall extra gehen die Bereitstellungskosten, die bei diesem Angebot 701,68 Euro netto (835 Euro brutto) betragen. In Summe ergeben sich somit(235 Euro x 24 plus 701,68 Euro) – vergleichsweise wenig Geld für ein Elektro-SUV, das neu fast 70.000 Euro brutto kostet.