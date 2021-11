DenzuIm Rahmen derist das Schwestermodell vonund Skoda Enyaq aktuell schon ab 249 Euro brutto pro Monat zu haben. Angeboten wird der elektrische Q4 in(Q4 35 e-tron , Q4 40 e-tron und Q4 50 e-tron) sowie in zwei Karosserievarianten (Q4 e-tron und Q4 e-tron Sportback). Die Basisversion 35 e-tron bietetDervor Abzug der Umweltprämie liegt bei. Im Leasing gibt es das Elektro-SUV jetzt richtig günstig!

In Kooperation mit

Das exklusive Ladepaket in der AUTO BILD-Edition: Charge Amps Halo™ für 499 Euro statt 1189 Euro UVP.

Einmalig kommen noch happige 1255,45 Euro brutto für die Überführung obendrauf, sodass sich in Summe(249 Euro mal 24 plus 1255,45 Euro) ergeben. Dafür bekommen die Kunden einen frei konfigurierbaren Neuwagen, der serienmäßig bereits Features wie LED-Scheinwerfer , 19-Zoll-Felgen mit Radzierblenden, Einparkhilfe , Komfortfahrwerk, Navi MMI, DAB, und Sitzheizung an Bord hat. Zur Lieferzeit des Q4 macht der Leasingpartner aktuell keine Angaben, doch es kann davon ausgegangen werden, dass diese bei mindestens zwölf Monaten liegt.