Beim Black Friday 2021 hagelt es wieder satte Rabatte. Neuerdings locken auch in Sachen Autokauf tolle Schnäppchen. Dabei beschränken sich die meisten Anbieter nicht nur auf den eigentlichen Black Friday, der in diesem Jahr am 26. November ist, sondern bieten teilweise den ganzen November über hohe Rabatte oder spezielle Deals.

Bei carwow.de bis zu 50 Prozent bei Neuwagen sparen

1. Skoda Enyaq iV ab 22.714 Euro



Bis zu 12.860 Euro inklusive Förderprämie lassen sich hier sparen (Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Statt 47.000 Euro kostet das Elektroauto nur noch 34.990 Euro. Die besten Angebote für die Basis, den 148 PS starken Enyaq iV 50, starten schon bei nur 22.714 Euro.

Skoda bietet sein Elektro-SUV Enyaq mit einer Leistung zwischen 148 und 265 PS , mit Hinterrad- oder Allradantrieb und mit drei verschiedenen Akkugrößen an. Die ermöglichen WLTP-Reichweiten zwischen 340 und 510 Kilometern. Das Ganze zu einem überaus fairen Einstiegspreis von 33.800 Euro. Im Rahmen des Black Friday geht es bei carwow.de aber noch günstiger. Die höchste Ersparnis gibt es auf das Topmodell, den Enyaq iV 80X mit 265 PS, Allrad und 460 Kilometern Reichweite (WLTP).

2. Hyundai Ioniq 5 ab 31.292 Euro



Eigentlich kostet der Ioniq 5 in der Grundausstattung mindestens 41.900 Euro, bei carwow.de gibt es ihn aber schon ab 31.292 Euro. Noch mehr sparen lässt sich beim stärksten Modell in der höchsten Ausstattung "Uniq" mit 305 PS, Allrad und größerem Akku, der bis zu 460 Kilometer Reichweite ermöglicht. 60.750 Euro stehen dann in der Preisliste. Eigentlich, denn bei carwow.de lassen sich 3720 Euro zusätzlich zur

Mit dem Ioniq 5 hat Hyundai die schnelle 800-Volt-Ladetechnik in eine erschwingliche Preisklasse gebracht. An einem Schnelllader ist sein Akku in 18 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt, ganz egal, ob man die 58 oder die 72,6 kWh große Batterie an Bord hat. Schon die Basis leistet 170 PS, sie kommt mit Hinterradantrieb und dem kleineren Akku. Er ermöglicht 384 Kilometer Reichweite nach WLTP.

3. VW Multivan ab 39.561 Euro



Zum Black Friday 2021 gibt es ihn bei carwow.de bis zu 15.740 Euro günstiger (Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Der größte Nachlass ist beim Plug-in-Hybriden mit 218 PS Systemleistung und 48 Kilometer Reichweite (WLTP) in der Ausstattung "Style" mit langem Überhang drin. Serienmäßig sind dann unter anderem eine Dreizonen-Klimaanlage, Matrix-LEDs, 17-Zöller und elektrische Schiebetüren. In der Preisliste steht der Multivan so ab 69.705 Euro. Die besten Angebote gibt es aber schon ab 54.964 Euro. Und auch bei der Basis kann man sparen. Ab Werk sind fünf Einzelsitze, zwei Schiebetüren und ein zehn Zoll großes Infotainment-Display sowie ein Digital-Cockpit an Bord. Für Vortrieb sorgt ein 1,5 Liter großer Benziner mit 136 PS, der serienmäßig an ein Siebengang-DSG gekoppelt ist. Die UVP für den Basis-Multivan liegt bei 44.840 Euro, die besten Angebote gibt es ab 39.561 Euro – macht eine Ersparnis von 5279 Euro.

Der neue Multivan steht zwar noch nicht bei den Händlern, man kann ihn aber schon vorbestellen. Und dabei ordentlich sparen!

4. Cupra Formentor ab 28.174 Euro



Die höchste Ersparnis gibt es auf den stärkeren Hybrid, der serienmäßig in der sportlicheren VZ-Ausstattung mit Schalensitzen, 19-Zöllern und adaptivem Fahrwerk. Bis zu 13.002 Euro inklusive Förderprämie gehen hier von der UVP ab (Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Statt 44.120 Euro kosten die besten Angebote bei carwow.de 31.938 Euro. Naturgemäß fällt der Rabatt bei der Basis nicht ganz so hoch aus, doch auch hier finden sich gute Deals: Der Formentor mit 1.5 TSI (150 PS) und Sechsgang-Schaltung kostet eigentlich 32.600 Euro – bei carwow.de gibt es ihn aber schon ab 28.174 Euro.

Wie es sich für Seats Sportmarke gehört, ist das erste eigenständige Modell der Marke überaus aggressiv gestaltet mit viel Schwarz im Innenraum. Dazu mit den typischen kupferfarbenen Akzenten innen und außen. Motorseitig wird der Cupra Formentor mit Benzinern zwischen 150 und 310 PS, einem 150-PS-Diesel sowie als Plug-in-Hybrid in zwei Leistungsstufen (204 und 245 PS angeboten).

5. Smart EQ fortwo ab 10.871 Euro



In der Basisausstattung gibt es den 82 PS starken Zweisitzer schon ab 10.771 Euro, normalerweise kostet er 21.940 Euro. Fairerweise muss man sagen, dass es ein Großteil der Ersparnis durch die Umweltprämie zustande kommt. Bei der höchsten Ausstattungslinie "prime" kommt zur Förderung ein deutlicherer Rabatt hinzu: 2574 Euro (Achtung: Die Überführungskosten können den Rabatt um ein paar Hundert Euro schmälern). Normalerweise kostet der EQ fortwo als "prime" 24.740 Euro, bei carwow.de starten die besten Angebote bei nur 13.291 Euro. Die Ausstattung enthält unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallräder und Ledersitze mit Sitzheizung. Die Reichweite liegt bei allen Varianten bei maximal 153 Kilometer. Die Schnellladefunktion gibt es nur gegen einen Aufpreis von 990 Euro, dann ist der Smart in 40 Minuten an einer entsprechenden Ladestation wieder zu 80 Prozent aufgeladen.

In den Black-Friday-Wochen bei carwow.de wird der Smart EQ fortwo ( hier geht's zur Kaufberatung ) fast zum Schnäppchen. Hier spart man sich teilweise die Hälfte des Listenpreises.

