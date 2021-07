D as Interesse am Elektro-SUV auf MEB-Basis. Dank der monatliche Raten von weniger als 200 Euro netto keine Seltenheit. Allerdings wird zumeist die Einstiegsmotorisierung Q4 35 Basis ab 41.900 Euro beim Händler steht. Angebote zu den größeren Leistungsstufen Q4 40 E-tron und Q4 50 e-tron sind eher selten! as Interesse am Audi Q4 e-tron ist ungebrochen. Beinahe wöchentlich gibt es attraktive Leasingdeals für das. Dank der Umweltprämie sind. Allerdings wird zumeist die Einstiegsmotorisierung Q4 35 e-tron mit 125 kW (170 PS) und etwa 310 Kilometern Reichweite beworben, die in derbeim Händler steht. Angebote zu densind eher selten!

Gewerbekunden aktuell den Audi Q4 e-tron in der mittleren Leistungsstufe mit 150 kW (204 PS) und bis zu 515 Kilometern elektrischer Reichweite (Basispreis ab 47.500 Euro) leasen. Zusätzlich zur monatlichen Rate von 248 Euro netto (36 Monate) muss der Leasingnehmer einmalig eine Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro netto als Vorleistung erbringen. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenaktuell denin der mittleren(Basispreis ab 47.500 Euro) leasen. Zusätzlich zur monatlichen Rate von 248 Euro netto (36 Monate) muss der Leasingnehmer einmalig eineals Vorleistung erbringen. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Einzige Bedingung für die volle Rückzahlung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Der Q4 40 e-tron kann auch für 24 Monate (267 Euro netto) oder 48 Monate (251 Euro netto) geleast werden. Die Freikilometer sind mit den üblichen 10.000 pro Jahr berechnet, können gegen Aufpreis in 5000er-Schritten auf maximal 25.000 Kilometer jährlich angepasst werden, in diesem Fall kostet der Audi 306 Euro netto pro Monat. Alternativ wird der Mehrkilometer mit 12 Cent berechnet. Einmalig obendrauf kommen zudem noch Bereitstellungskosten von 831,93 Euro netto (990 Euro brutto), sodass sich die Gesamtleasingkosten für drei Jahre exklusive der Umweltprämie auf 9759,93 Euro netto belaufen (248 Euro mal 36 plus 831,93 Euro).

frei konfigurierbaren Neuwagen. Zu den serienmäßigen Ausstattungshighlights ab Werk gehören Aufgrund der hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Bei dem angebotenen Q4 40 e-tron handelt es sich um einen gegen Aufpreis. Zu den serienmäßigen Ausstattungshighlights ab Werk gehören Einparkhilfe DAB , LED-Scheinwerfer, MMI, 19-Zoll-Felgen und mehr. Da der Run auf den Q4 aktuell sehr groß ist, beträgt die Lieferzeit lange acht Monate.