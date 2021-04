Kaum wurde das 4,59 Meter lange Elektro-SUV vorgestellt, gibt es schon die. Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenpro Monat leasen. Zwar wird einefällig, mit der der Leasingnehmer in Vorleistung gehen muss – der Betrag wird jedoch nach korrekter und fristgerechter Beantragung derbeim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle voll erstattet. Einzige Bedingung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten, die im Fall des Q4 e-tron erfüllt wird, da dasberechnet ist. Wer will, der kann das Elektro-SUV aber auch für 24 Monate (251 Euro brutto pro Monat) oder 48 Monate (247 Euro brutto pro Monat) leasen. Dieangegeben, kann gegen Aufpreis in 5000er-Schritten auf bis zu 50.000 Kilometer pro Jahr angehoben werden.