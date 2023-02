Der Audi Q5 ist ein Erfolgstyp! Seit 2017 ist die zweite Generation des Premium-SUV auf dem Markt, und zum Modelljahr 2021 haben die Ingolstädter dem Q5 ein umfangreiches Facelift spendiert. Die Modellpflege ist unter anderem an einem etwas flacheren Singleframe-Kühlergrill und an neuen Schürzen erkennbar. Die Antriebspalette ließ Audi unangetastet, den Q5 gibt es mit verschiedenen Diesel- und Benzinmotoren. Los geht es bei mindestens 49.250 Euro für den 163 PS starken 35 TDI. Doch im Leasing gibt es das edle SUV aktuell zu attraktiven Konditionen!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den Audi Q5 35 TDI momentan für 369 Euro netto pro Monat leasen. Hinzu kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 990 Euro netto. Die Laufzeit ist mit 48 Monaten bei 10.000 Freikilometern pro Jahr angegeben. Andere Parameter sind auf den ersten Blick nicht wählbar; gegebenenfalls lohnt sich eine Nachfrage beim Leasingpartner, sollten eine kürzere Laufzeit oder ein größeres Kilometerpaket gewünscht sein.

Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Leasingnehmer allerdings seit mindestens sechs Monaten im Besitz eines Fremdfabrikats sein. Ausgenommen sind die Marken Audi, Cupra Seat , Skoda und VW

Gesamtleasingkosten: knapp 20.000 Euro netto



Außerdem kommen einmalig 1019 Euro netto (1212,61 Euro brutto) für die Überführung hinzu, sodass sich unterm Strich Gesamtleasingkosten in Höhe von 19.721 Euro netto (369 Euro mal 48 plus 990 Euro plus 1019 Euro) ergeben.