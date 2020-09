Audi macht dem BMW X4 und dem Mercedes GLC Coupé Konkurrenz!Modelle, die BMW und Mercedes schon lange im Portfolio haben. Der im mexikanischen San José Chiapa gebaute Q5 Sportback ist bei genauem Hinschauen schon an der Front zu erkennen, denn die. Zudem hat Audi für den Sportback spezielle Felgendesigns in den Größen 18 bis 21 Zoll entwickelt.Der eigentliche Unterschied beginnt aber erst hinter der B-Säule: Im Profil sind die abfallende Dachlinie und das spitz auslaufende dritte Seitenfenster zu erkennen.Durch das steiler und schneller abfallende Dach fehlen den Passagieren auf der Rückbank im Vergleich zum normalen Q5 ein bis zwei Zentimeter Kopffreiheit, was aber kein Drama ist.

Selbst beim Kofferraum müssen Sportback-Kunden kaum Einbußen hinnehmen.510 bis 1480 Liter gehen rein, das reicht für die meisten Einsätze. Wer will, kann zusätzlich die verschiebbare "Rücksitzbank plus" ordern, um den Kofferraum um bis zu 60 Liter zu vergrößern – das kostet allerdings extra. Die elektrische Heckklappe ist dagegen Serie!

ZumWem das nicht reicht, der muss sich etwas gedulden: Im Laufe des Sommers 2021 bringt Audi weitere Motorisierungen für das SUV-Coupé an den Start. Darunter ein Sechszylinder-Diesel mit 286 PS, eine weitere Ausbaustufe des Zweiliter-Diesels sowie zwei Zweiliter-Benziner mit 204 bzw. 265 PS. Doch das ist noch nicht alles.Allgemein soll der Sportback etwas sportlicher abgestimmt sein als der Q5, was dadurch unterstrichen wird, dass das SUV-Coupé serienmäßig mit dem Sportfahrwerk ausgeliefert wird. Zusätzlich sind ein Fahrwerk mit adaptiven Dämpfern sowie die bekannte Luftfederung "adaptive air suspension" lieferbar.

83527 Haag in Oberbayern, Autohaus Haag - Zweigniederlassung der Autohaus Ebersberg GmbH & Co. KG

Audi Q5 Sportback (2020): Test zur Galerie

Im Cockpit gibt es eigentlich nur eine kleine Überraschung. Das "Multifunktionslenkrad plus" ist hier serienmäßig. Ansonsten übernimmt der Sportback das Interieur des normalen Q5. In der Vollausstattung gibt's ein 12,3 Zoll großes Display hinter dem Lenkrad und ein 10,1 Zoll großes Display in der Mitte. In der Basis besteht tatsächlich noch die Chance auf analoge Rundinstrumente.