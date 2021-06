Der Audi TT ist so etwas wie ein mobiles Ü-Ei: In puncto Fahrspaß und -leistung zielt er auf Porsche, sein Preis ist verträglich, und der TÜV verteilt auch noch Bestnoten.

Bauzeit: 2014 bis heute

Motoren: 180 PS (1.8 TFSI) bis 400 PS (TT RS)

Preis: ab 19.000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest): Vier Sterne

Sportliches Outfit, Herz eines Golf. Wird der TT auch als Sport-Golf verspottet ( Golf-7-Basis ), ist er jedoch doppelt so teuren Fahrzeugen ebenbürtig. Perfekte Verarbeitung, die Bedienung der Klimaanlage sitzt nun innerhalb der drei Luftdüsen.Xenonlicht serienmäßig, LED- oder auch Matrix-LED-Scheinwerfer kosten extra., kuschelige Enge, Front- oder Allradantrieb. Facelift Ende 2018, alle Motoren mit Euro-6d-Temp.

Fahrtechnisch anspruchsvoll unterwegs sein – und Porsche ( Cayman ) jagen. Sensibel abgestimmtes Fahrwerk, das selbst als Fronttriebler nur selten in hilfloses Untersteuern verfällt. 50 Kilo weniger Gewicht als der VorgängerIm Angebot:, darunter wieder ein Diesel (184 PS), und der Fünfzylinder mit 400 PS. Aber nur bis 2018, dann flogen er und der Diesel raus. Rückkehr Anfang 2019: Otto-Partikelfilter-gereinigt im neuen TT RS

Uns sind nur Kleinigkeiten bekannt: knarzende Ledersitze, festgefrorene Seitenscheiben. Allerdings scheinen die aus dem Vorgänger bekannten Probleme wie polternde Stoßdämpfer des Magnetic-Ride-Fahrwerks immer noch nicht behoben zu sein.



Bauzeit: 2006 bis 2014

Motoren: 160 PS (1.8 TFSI) bis 360 PS (RS plus)

Preis: ab 6000 Euro

Insassensicherheit (Euro NCAP-Crashtest): nicht getestet

Ein Sportcoupé́ auf Basis des Golf V . Ein Spaceframe aus Aluminium erleichtert und versteift die Karosserie. Mehr Platz, ohne die an Coupés oft geschätzte intime Enge aufzugeben; wie gehabt als

Als Musterschüler erhält der TT in dieser Rubrik Bestnoten., und auch das in Sportwagen oft hoch beanspruchte Fahrwerk erweist sich als überaus haltbar. Nur die Antriebswellen des 8J zeigen bei der fünften HU einen Mängelanstieg. Rost ist in beiden Baureihen kein Thema.