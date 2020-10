Der neue Carbon-Luftauslass ist exklusiv dem Sondermodell vorbehalten.

Autoteile bei ebay Auspuffanlagen Bremssattel Scheinwerfer Filter Rückleuchten

Zurück in der Gegenwart verpasst Audi dem TT RS auf der Motorhaube einen mittigen Carbon-Luftauslass, der die Ventilation im Motorraum begünstigen soll.Das Resultat: zirka neun Kilogramm zusätzlicher Auftrieb an der Vorderachse und zirka fünf Kilogramm zusätzlicher Abtrieb an der Hinterachse. Für eine sportlichere Optik sorgen ein Quattro-Schriftzug auf den Türen und ein Jubiläums-Schriftzug in den teilweise mattierten hinteren Dreiecksfenstern. Für das Sondermodell lässt Audi weiß lackierte 20-Zoll-Felgen springen, die rot lackierte Bremssättel beherbergen.