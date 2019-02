Als letztes Mitglied derbekommt dasjetzt ein. Der überarbeiteteist ab sofort bestellbar und an folgenden Designelementen erkennbar: Diehat größere Lufteinlässe, die an den Innen- und Außenseiten vertikale Stege haben. Dieverfügen über einen schwarzen Einleger, den das Faceliftmodell nicht hat.

Amfallen die Veränderungen noch am deutlichsten aus. Unterhalb dergibt es Fake-Luftschlitze in den Kotflügeln, ähnlich denen des. Auch derwurde leicht überarbeitet und um sogenannte Designelemente ergänzt. Abschließend werden demdes TT RS Facelift größere seitliche Winglets spendiert. Ansonsten bleibt äußerlich alles beim Alten – genau wie unter der Haube. Trotzbüßt derkeine Leistung ein. Es bleibt beiund, was bedeutet, dass auch die Fahrleistungen unverändert sind. Der TT RS ist ab sofort bestellbar. Die Preise starten beifür dasundfür den. Damit ist das Faceliftmodell gut 1000 Euro teurer.

Neu im Innenraum ist dasmit den blauen oder roten Akzenten an Gurten, Lüftungsdüsen und Fußmatten. Das Fotoauto hat zusätzlich dasan Bord – erkennbar an den farbigen Lehnen der Vordersitze und der blauen Mittelkonsole. Alle anderen RS-Zutaten wieund spezielleinklusive Schaltblitz sind vom Vorfaceliftmodell bekannt.

Gegen Aufpreis können Kunden Matrix-LED-Scheinwerfer und die bekannten OLED-Rückleichten inklusive Lichtinszenierung bestellen. Ebenfalls Aufpreis pflichtig sind rote Bremssättel, serienmäßig gibt es schwarze. Für eine bessere Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit bietet Audi das RS-Sportfahrwerk plus mit adaptiven Dämpfern an.

Alles unverändert: 0-100 km/h in 3,7 Sekunden, maximal 280 km/h Topspeed.

1-2-4-5-3 – das ist die Zündreihenfolge des, der bereits mehrfach zum Motor des Jahres ("International Engine of the Year Award") gewählt wurde. Das bedeutet, dass Audi demauch im TT RS Facelift treu bleibt. Trotz WLTP bleibt es beiund. In Kombination mit demundsprintet dasleichte Coupé in unveränderten. Serienmäßig ist bei, gegen Aufpreis lässt sich dieanheben.