Auch wenn die jeweilige Serviceagentur die THG-Prämie an die Antragsteller auszahlt, gibt es eine Prüfung durch das Umweltbundesamt. Das nimmt oft so viel Zeit in Anspruch, dass sich bereits seit dem Frühjahr die Auszahlungen stark verzögern . Da sollte man erst recht eigene Fehler vermeiden.

Die Prämie wird dann ausgezahlt, wenn der Betreiber des Ladepunktes den genauen Standort und die offizielle Registrierungsnummer (EVSE-ID) meldet. So bekommt der Serviceanbieter per Netzwerk einen Zugriff auf den oder die einzelnen Ladepunkte, oder der Inhaber der Ladesäule meldet die Verbrauchsdaten einmal pro Monat/Quartal an das jeweilige Unternehmen, das diese Daten schließlich an das zuständige Umweltbundesamt weitergibt.