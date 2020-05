Auris, Cactus, Civic, 1er: Gebrauchtwagen-Test

D

a weiß man, was man hat. Mit diesem Slogan bewarb Volkswagen bereits Ende der 60er den Käfer, später, Ende der 80er, auch den Golf 2. Inzwischen weiß so ziemlich jeder, was er am Golf hat. Die einen etwa ein herrliches Feindbild, für die anderen kommt hingegen nichts anderes in die Garage. Denen sei jedoch gesagt: Über den Tellerrand blicken lohnt, eingefahrene Ansichten lösen sich dann schon mal in Luft auf. Der Golf ist ganz zuverlässig? Wir erinnern an unseren Langzeit-Dauertest-Vergleich zwischen Golf 7 und der Mercedes A-Klasse. 2019 endete der Contest für den Golf mit Motorschaden . Immerhin knapp 290.000 Kilometer hatte er da abgespult – Respekt! Doch die A-Klasse hat jetzt über 300.000 geschafft – vor allem viel sorgenfreier. Und ein Ende des Marathons zeichnet sich für den Benz nicht ab.