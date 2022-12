Kein Wunder also, das neben den vielen Start-ups auch immer mehr Autobauer selbst etwas von diesem Kuchen abhaben wollen und im Abomarkt mitmischen. So auch der deutsche Volumenhersteller Ford . Fünf Fahrzeuge bietet Ford zu einer festen Monatsrate an, die sämtliche Kosten außer dem Treibstoff beinhaltet: Fiesta Focus und den vollelektrischen Die Laufzeit beträgt einheitlich ein Jahr; gewählt werden können Laufleistungspakte zwischen 10.000 bis 30.000 Kilometer.

Ford-Auto-Abo: Puma ab 369 Euro im Monat



Einsteiger in das Ford-Abo ist normalerweise der Puma ST-Lina als Mild Hybrid für 369 Euro pro Monat. Weil der im Moment allerdings nicht verfügbar ist, bleibt als zweigünstigstes Angebot der fünftürige Ford Fiesta Active X mit einer Systemleistung von 125 PS. Mit 10.000 Freikilometern pro Jahr kostet er 389 Euro monatlich. Macht also 4.668 Euro auf die gesamte Laufzeit betrachtet. Laufende Kosten sind wie im Abo üblich nahezu komplett abgedeckt. Dazu gehören beispielsweise Versicherung (im Schadensfall mit Selbstbeteiligung), für die Jahreszeit typische Bereifung , Inspektionen, Zulassungen. Betriebsstoffe wie etwa Scheibenreiniger sowie natürlich der Treibstoff werden vom Abonnenten selbst getragen.

Plug-in-Hybrid Kuga ST-Line für 969 Euro im Monat



Abwicklung der Abos über Fleetpool



Vorteil gegenüber anderen Abos von Autoherstellern sei beim Ford-Abo die enge Einbindung in das Händlernetz, so Fleetpool. Die Auslieferung und Rücknahme der Wagen erfolge im Normalfall über einen der teilnehmenden Ford-Händler. "Ford war es von Anfang an sehr wichtig, die Ford-Partner in das Abo einzubinden", so Alexander Kaiser von Fleetpool. Vorteil: Lange Fahrten und Kosten für Abonutzer zur Abholung oder Rückgabe entfallen.