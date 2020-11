Auto winterfest machen: Tipps

S chon im Herbst können die Temperaturen jederzeit fallen und für einen plötzlichen Wintereinbruch sorgen. Damit Autofahrer davon nicht überrascht werden, sollte der Wagen schon frühzeitig auf die kalten Temperaturen vorbereitet werden. Denn das Autofahren bei Dunkelheit und Glätte ist schon schwierig genug, da muss man sich das Leben nicht auch noch durch schlechte Vorbereitung erschweren. Besonders wichtig sind die "drei B": Beleuchtung, Bereifung und Bremsen. Auf diese Dinge sollten Autofahrer besonders achten:

Die Scheinwerfer sollten nicht nur funktionieren, sondern auch richtig eingestellt sein. Am besten gehen Sie deswegen vor der dunklen Jahreszeit dafür nochmalIhres Vertrauens. Sind die Leuchten falsch eingestellt, wird entweder die Fahrbahn nicht richtig ausgeleuchtet, oder der Gegenverkehr wird geblendet – beides ist gefährlich. Zudem sollten Sie vor jeder Fahrt. Gerade Spritzwasser, Schnee und Matsch im Herbst und Winter verdrecken die Leuchten schnell, dadurch nimmt ihre Leuchtkraft ab.

Bei kalten Temperaturen sind die richtigen Reifen das A und O. Das heißt konkret: Dasoder wintertauglichen Ganzjahresreifen ausgestattet sein. Zu erkennen sind sie am Alpine-Symbol. Ältere Reifen haben noch die M+S-Kennzeichnung, sie dürfen aber noch bis zum 30. September 2024 gefahren werden. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen mit den falschen Reifen erwischt wird, muss mitrechnen. Außerdem wird die Sicherheit gefährdet: Sommerreifen haben eine härtere Gummimischung als Winterreifen , außerdem fehlt die Lamellenstruktur, die bei Winterreifen für die nötige Traktion sorgt. Sommerreifen drehen auf glatten Straßen also deutlich schneller durch und haben längere Bremswege. Sobald diefallen, können Winterreifen ihre Stärken ausspielen, daher sollte man spätestens dann wechseln. Mehr dazu, wann man auf Winterreifen wechseln sollte, lesen Sie hier

Bei Glätte und Schnee sind einwandfrei funktionierende Bremsen besonders wichtig. Daher sollten sie vor dem Winter einmal überprüft werden. Der perfekte Anlass dafür, ist der Reifenwechsel . Dabei lässt sich einfach prüfen, ob Bremsscheiben und -beläge noch in Ordnung sind. Leichter Rost auf den Scheiben bremst sich in der Regel runter. Die. Sind Riefen oder Rillen zu erkennen, müssen die Beläge erneuert werden. Außerdem sollte der Stand der Bremsflüssigkeit gecheckt werden. Bei, das ist ein Zeichen, dass die Bremsklötze verschlissen sind oder es möglicherweise ein Leck gibt. Mehr dazu, wie Sie verschlissene Bremsen erkennen, lesen Sie hier

Auch beim Wischwasser ist natürlich auf Frostschutz zu achten. Ansonsten frieren die Leitungen zu und nehmen schlechtestenfalls sogar Schaden. Deswegen sollten Sie unbedingtund durch einen Winter-Scheibenreiniger ersetzen. Am einfachsten anzuwenden sind Fertigmischungen – sie werden einfach in den Tank gefüllt. Konzentrate müssen verdünnt werden. Dabei unbedingt auf das richtige Verhältnis achten, ansonsten leidet die Reinigungsleistung., er hinterlässt Schlieren und verschlechtert die Sicht.

Gerade Kurzstrecken-geplagte Akkus sollten mit einem Ladegerät gepflegt werden. ©Ralf Timm

Wenn einem ohnehin schon angeschlagenen Akku auch noch die Kälte zusetzt, springt der Wagen nicht mehr an. Deswegen denken Sie am besten schon im Herbst daran, ihre Autobatterie zu pflegen. Mit einem. Liegt sie bei 12,6 Volt oder niedriger, ist die Autobatterie schon angeschlagen, sie sollte schnellstmöglich an ein Ladegerät angeschlossen werden. Gerade wenn häufig Kurzstrecken gefahren werden, sollte die Batterie regelmäßig aufgeladen werden, um dem Totalausfall vorzubeugen. Weitere Pflege-Tipps für die Autobatterie, gibt es hier