Die Entwicklung von Fahrerassistenzsystemen ist einer der wichtigsten künftigen Technologie-Fokusbereiche. ©Patrick Solberg; press-inform

Da die Rolle der Lidar-Technik so elementar für autonome Fahrfunktionen ist, sind Firmen, die sich mit Entwicklungen auf diesem Gebiet befassen, besonders begehrt in der Autoindustrie.Blackmore hatte zuvor nennenswerte Investitionen von Autoherstellern und Risikokapitalgebern bekommen, etwa von "iVentures" (Toyota und BMW). Der Automobilzulieferer Hyundai Mobis, der zum koreanischen Hyundai-Konzern gehört, hat in das amerikanische Lichterkennungsunternehmen "Velodyne Lidar" investiert. Die Investition ist eine strategische Partnerschaft,Velodyne ist einer der Pioniere bei Lidar-Lösungen und Anwendungen für autonome Fahrzeuge. 2017 brachte das Unternehmen den "VLS-128" auf den Markt, nach eigenen Angaben der seinerzeit "beste Lidar der Welt". Im Dezember 2018 investierte die Nikon Corporation 25 Millionen Dollar in das Unternehmen.