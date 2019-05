er ein älteres Auto fährt, kennt das Problem: Die Unterhaltungselektronik ist in die Jahre gekommen. An moderne Features wie Bluetooth, Digitalradio ( DAB+ ) oder eine Smartphone-Kopplung mit Android Auto ist gar nicht zu denken. Aber auch bei aktuellen Modellen ist ein üppig ausgestattetes Infotainment-System nicht selbstverständlich. Immerhin sind dafür meist teure Zusatzoptionen nötig, die den Fahrzeugpreis schnell mal um einen vierstelligen Betrag steigern. Man muss aber nicht auf die tollen Zusatzfunktionen verzichten: Ein Nachrüst-Autoradio bringt den Wagen schnell auf den neuesten Stand und ist eine günstige Alternative zum teuren Kreuz auf der Ausstattungsliste.

Schon für unter 100 Euro finden sich viele Modelle von namhaften Herstellern wie Sony, JVC, Blaupunkt und Pioneer. Noch günstiger sind Autoradios von unbekannteren Marken, die oft schon bei 40 Euro beginnen. Leider machen einem die Autohersteller das Nachrüsten nicht besonders leicht. Denn in den letzten Jahren wurde das Autoradio bei den meisten Autos integraler Bestandteil des Cockpit-Designs. Ein nachträglich eingebautes Autoradio wirkt dadurch oft fehl am Platz. Und da der früher noch standardmäßige DIN-Schacht in vielen Modellen nicht mehr vorzufinden ist, werden Blenden für einen nachträglichen Radio-Umbau benötigt.