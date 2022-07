Dabei handelt es sich nicht um einen begehrten M3 oder ein anderes gesuchtes Sondermodell, sondern um einen vergleichsweise normalen 323i aus dem Baujahr 1985. Doch bei genauerem Betrachten entpuppt sich das rote Coupé als alles andere als normal, denn bei dem vom Händler Meyer Hafner in Klagenfurt am Wörthersee angebotenen E30 sprechen wir über eine Zeitkapsel, die in diesem Zustand vermutlich einmalig ist.