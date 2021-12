Anzeige Shell Recharge „Ich fahr mal eben zum Tanken“ bekommt mit dem E-Auto eine ganz neue Bedeutung. Shell baut sein Schnellladenetz kontinuierlich aus. Die Säulen verkürzen Ladezeiten deutlich. Mehr erfahren In Kooperation mit

Plug-in-Hybride von Mercedes C-Klasse und BMW 3er. Beide sind also elektrifiziert und formal ziemlich ähnlich. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet). Jeweils mit Vierzylinder-Benziner, E-Motor, PS . Und doch sind sie unterschiedlicher, als es auf den ersten Blick wirkt. So gibt BMW die Elektro-Reichweite mit etwa 50 Kilometern an, Mercedes spricht von um die 100 Kilometer – das sind Welten. Und nur ein Unterschied von vielen. Also, wer von den beiden hat den schlaueren Strom-Mix gewählt? Der Strom-Mix ist aktuell ein großes Thema – auch bei Autos. Bei unserem Vergleich geht es um die aktuellenvonund. Beide sind also elektrifiziert und formal ziemlich ähnlich.Jeweils mit Vierzylinder-Benziner, E-Motor, Akku und Systemleistungen um die 300. Und doch sind sie unterschiedlicher, als es auf den ersten Blick wirkt. So gibt BMW diemit etwaan,spricht von um die– das sind Welten. Und nur ein Unterschied von vielen. Also, wer von den beiden hat den schlaueren Strom-Mix gewählt?

Zoom Weniger Saft als der Benz: Wegen seines kleineren Akkus schafft der 330e rein elektrisch nur 45 Kilometer.





Bei der E-Reichweite liegt der BMW 3er klar hinten

Hybridsystem im C 300 e gehören ein 2,0-Liter mit 204 PS und ein E-Motor mit 129 PS. Die Batterie fasst 25,4 kWh, es gibt eine Neunstufenautomatik, die Systemleistung liegt bei 313 PS. Der 330e geht mit 184 PS starkem 2,0-Liter und E-Motor mit 113 PS an den Start. Die Batterie speichert 12,0 kWh. An Bord ist eine Achtstufenautomatik, die Systemleistung beträgt 292 PS. Rein elektrisch schaffte der Bayer im Test 45 Kilometer. Startet dann der Benziner, klingt er durchaus rau bis kernig, ein lebhafter, kräftiger Typ. Zumimgehören einund ein. Die Batterie fasst 25,4 kWh, es gibt eine Neunstufenautomatik, die Systemleistung liegt bei. Dergeht mitstarkemundmitan den Start. Die Batterie speichert 12,0 kWh. An Bord ist eine Achtstufenautomatik, die Systemleistung beträgt. Rein elektrisch schaffte der Bayer im Test. Startet dann der Benziner, klingt er durchaus rau bis kernig, ein lebhafter, kräftiger Typ.

Fahrzeugdaten BMW Mercedes Pfeil Pfeil Abzweigung Modell Abzweigung Abzweigung Motor/Bauart Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) Verbrennungsmotor Abzweigung Abzweigung kW (PS) Elektromotor Abzweigung Abzweigung kW (PS) Systemleistung Abzweigung Abzweigung Systemdrehmoment Abzweigung Abzweigung Batteriekapazität Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt/Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ladeanschluss Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebremst/ungebremst Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis Abzweigung 330e Vierzylinder, Turbo + E-Motor 1998 cm3 135 (184) 83 (113) 215 (292) 420 Nm 12,0/11,15 kWh (brutto/netto) 230 km/h Achtstufenautomatik Hinterradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40–255/35 R 19 Y Michelin Pilot Sport 4S 8–8,5 x 19" 37 g/km 1,6 l 40 l/Super Kotflügel vorn links Serie 68 dB(A) 1500/750 kg 375 l 4709/1827–2068**/1435 mm 54.150 Euro 60.380 Euro C 300 e Vierzylinder, Turbo + E-Motor 1999 cm3 150 (204) 95 (129) 230 (313) 550 Nm 25,4 kWh 245 km/h Neunstufenautomatik Hinterradantrieb Scheiben/Scheiben 225/45–245/40 R 18 Y Pirelli P Zero 7,5–8,5 x 18" 13 g/km 0,6 l 50 l/Super Kotflügel hinten links Serie 68 dB(A) 1800/750 kg 315 l 4751/1820–2033**/1437 mm 56.168 Euro 62.136 Euro



ZF-Achtstufenautomatik reagiert wie immer aufmerksam und schaltet sanft. Das Zusammenspiel zwischen Verbrenner und E-Motor klappt reibungslos, fällt gar nicht weiter auf. Und so fühlt sich dieser 3er auch als Hybrid eher wie ein normaler Benziner an, wie ein klassisches Fahrer-Auto. Mit schneller und präziser – für einige Leute zu spitzer – Lenkung, bissigen Bremsen, betont handlich und agil. Diereagiert wie immer aufmerksam und schaltet sanft. Das Zusammenspiel zwischen Verbrenner und E-Motor klappt reibungslos, fällt gar nicht weiter auf. Und so fühlt sich dieser 3er auch alseher wie einan, wie ein. Mit schneller und präziser – für einige Leute zu spitzer – Lenkung, bissigen Bremsen,

Zoom Harmonisch: Das Antriebssystem der C 300 e agiert sehr verschliffen, die Rekuperation ist stärker und feinfühliger als im BMW.





Der Plug-in-Hybrid im Benz ist harmonischer



BMW wiegt um die 1,8 Tonnen, der Benz bringt 2,1 Tonnen auf die Waage. Also etwa so viel wie die aktuelle 90 Kilometer rein elektrisch, was im Alltag natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet – man fährt schlichtweg viel mehr mit Strom. Und das Hybrid-System ist ausgefeilter. Der Benz rekuperiert (mit maximal über 100 kW) spürbar stärker und auch feinfühliger als der BMW (20 kW). Zudem lässt sich die Rekuperations-Stärke in drei Stufen verstellen, beim BMW geht das nicht. Derwiegt um die, derbringtauf die Waage. Also etwa so viel wie die aktuelle S-Klasse . Verantwortlich dafür ist unter anderem die Batterie, mit 25,4 kWh mehr als doppelt so groß wie die im BMW. Damit schaffte er im Testrein elektrisch, was im Alltag natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnet – man fährt schlichtweg viel mehr mit Strom. Und dasist ausgefeilter. Der Benz rekuperiert (mit maximal über 100 kW) spürbar stärker und auch feinfühliger als der BMW (20 kW). Zudem lässt sich die, beim BMW geht das nicht.

Messwerte BMW Mercedes Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/h Abzweigung Abzweigung bei 160 km/ Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Stromverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch (60 % Hybrid-Anteil, 40 % E-Anteil) Abzweigung Abzweigung Verbrauch mit leerer Batterie Abzweigung Abzweigung CO2 (mit leerer Batterie) Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung 2,3 s 5,8 s 9,0 s 13,6 s 24,3 s 2,9 s 3,7 s 1828/472 kg 47/53 % 11,5/11,5 m 520 mm 34,4 m 33,7 m 55 dB(A) 61 dB(A) 66 dB(A) 70 dB(A) 26,9 kWh/100 km 4,7 l S + 10,8 kWh/100 km 7,9 l S/100 km 188 g/km 505 km + 45 km elektrisch 2,2 s 6,0 s 9,5 s 14,0 s 23,0 s 3,2 s 4,0 s 2071/544 kg 45/55 % 11,2/11,2 m 525 mm 33,5 m 34,0 m 53 dB(A) 61 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 25,0 kWh/100 km 4,9 l S + 10,0 kWh/100 km 8,1 l S/100 km 191 g/km 615 km + 90 km elektrisch



Trotzdem gibt es noch Arbeit für die Mercedes-Ingenieure: Der C 300 e bremst von den Messwerten her genauso gut wie der 330e, doch das Bremsgefühl ist matschig, der Übergang von der elektrischen Rekuperation zur mechanischen Bremse nicht gut gelöst. Gut hinbekommen haben sie aber den Motor , ähnlich wie bei BMW ist auch hier der Benziner ein energischer, drehfreudiger Typ, die Neunstufenautomatik schnell und umsichtig. So kommt es, dass trotz der Gewichtsdifferenz beide bei den Fahrleistungen praktisch gleichauf liegen.

Play Mercedes C-Klasse vs. BMW 3er (2021): Test - Duell - Limousine Die neue C-Klasse fordert den 3er heraus



Mercedes ist, wie gesagt, ein schweres Auto und fährt sich auch so, der BMW wirkt einfach viel leichtfüßiger. Das Fahrwerk mit Luftfederung und Niveauregulierung an der Hinterachse (klar, dort liegt die Batterie) besitzt offenbar eine Art Weichzeichner, sanft wogend nimmt der Benz Querfugen, Gullydeckel und alles andere auch. Das fühlt sich etwas abgekoppelt an. Nein, nicht schwerfällig, das verhindert schon die wunderbar harmonische Lenkung. Es ist, sagen wir, eher der Unterschied zwischen fahren und gefahren werden. Weitere Details zum Test finden Sie in der Bildergalerie. Die Unterschiede liegen woanders. Derist, wie gesagt, einund fährt sich auch so, der BMW wirkt einfach viel leichtfüßiger. Dasan der Hinterachse (klar, dort liegt die Batterie) besitzt offenbar eine Art Weichzeichner, sanft wogend nimmt der Benz Querfugen, Gullydeckel und alles andere auch. Das fühlt sichan. Nein, nicht schwerfällig, das verhindert schon die. Es ist, sagen wir, eher der Unterschied zwischen fahren und gefahren werden.