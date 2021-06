BMW 3er Touring (E91): Gebrauchtwagen-Test

chwerer Start für diesen Test: Unser Wunschkandidat ist zwar schnell gefunden, "Kunau Automobile" in Hamburg bietet den scheckheftgepflegten BMW 325i aus erster Hand an und heißt uns zu einer Probefahrt willkommen. Azem, der freundliche Verkäufer, parkt die umliegenden Autos auf dem Hof flott beiseite, doch ausgerechnet der stets hochgelobte Reihensechser selbst will nicht zum Leben erwachen. Die Batterie lässt den Anlasser zwar rotieren, doch die Brennräume bleiben kalt. Erst mit herbeigeholtem Booster und lange kurbelndem Anlasser springt der Touring endlich an.

Das langwierige Start-Prozedere offenbart eine der wenigen Schwachstellen des sonst sehr soliden N53-Motors: die anfälligen Einspritzdüsen . Die gehen oft kaputt und mögen keine langen Standzeiten. Am nächsten Morgen, als wir den BMW zum Händler zurückbringen, sind die Startprobleme allerdings verflogen. Und während der Testfahrt begeistert uns das hochkultivierte, drehmomentstarke Triebwerk nachhaltig. Drei Liter Hubraum klingen erst mal nach unverschämt hohem Benzinverbrauch, doch der Bordcomputer bestätigt schnell unsere fast 13 Jahre alte Verbrauchsmessung. Selbst in der Stadt sind einstellige Werte mit etwas Bedacht drin. Zwar ist das Schalten dank griffigem Schalthebel und kurzen Schaltwegen ein richtiger Genuss. Doch weil der Motor den 1,6 Tonnen schweren Touring selbst unterhalb von 1500 Touren ansatzlos und kräftig anschiebt, kann man denauch beladen noch schön schaltfaul fahren. Wofür gab es noch mal dieses Downsizing

Die Sitze fallen etwas schmal aus, sind aber auch nach über 100.000 km straff. ©Toni Bader / AUTO BILD

Liegt der Fokus auf Platz und Komfort, dann ist dernicht der beste Kandidat. Schon an den knapp geschnittenen Vordersitzen finden eher sportlich gesinnte (und gebaute) Personen Gefallen. Und auch mit 16-Zöllern, hochflankigen 205/55er-Reifen und ohne M-Fahrwerk spürt man die straffe Grundausrichtung, die der Baureihe in die Wiege gelegt wurde. Doch es bleibt mehr als erträglich, auch weil derein klapperfreier Kollege ist. Das anfällige Fahrwerk seines Vorgängershat er definitiv nicht geerbt, stresst nur durchschnittlich mit ausgeschlagenen Lagern und Gelenken. In den Foren ( www.e90-forum.de ) klagen Besitzer auch über Rost . Auch wir entdeckten bei früheren Gebrauchtwagentests Korrosion am E90. Doch dieser Kandidat ist außen sowie am Unterboden unversehrt. Ein Rost-Check der Heckklappe des Touring ist aber empfehlenswert. Der Blick geht nicht zum Scheibenrahmen, so wie beim alten), sondern unter die seitlichen Verkleidungsteile.