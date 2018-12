BMW bringt den neuen 8er 2019 auch als viertüriges Gran Coupé ! Den AUTO BILD-Erlkönigjägern ist jetzt ein Prototyp vor die Linse gefahren. Da die zweitürigen Versionen des 8ers bereits präsentiert wurden, trägt das Testfahrzeug im Frontbereich keine Tarnfolie mehr. Das Heck und die Flanken sind aber großzügig beklebt worden. Trotzdem ist die sportliche Seitenlinie ohne Probleme zu erkennen. Die Rückleuchten und die Auspuffanlage werden sich trotz der Tarnung wahrschleich nicht von denen des Zweitürers unterscheiden.

Eine Patentzeichnung hat bereits gezeigt, in welche Richtung das Design des 8er Gran Coupé geht. Eine Patentzeichnung hat bereits gezeigt, wie das Gran Coupé ungetarnt aussehen könnte. Die in Brasilien aufgetauchte Zeichnung ist zwar wenig detailreich, es ist aber eindeutig ein 8er mit zwei zusätzlichen Türen zu erkennen. Der AUTO BILD Zeichner hat auf dieser Basis bereits eine Illustration des 8er Gran Coupés angefertigt. Einen konkreten Ausblick auf das Serienmodell gab BMW bereits im März 2018 auf dem Genfer Automobilsalon. Dort zeigten die Münchner eine seriennahe Studie des M8 Gran Coupé. Mächtige Carbon-Lufteinlässe an der Front sorgen für Frischluft im Motorraum. Gelbe Scheinwerfer im Stil des M8 GTE stellen eine Hommage an Tourenwagen vergangener Zeiten dar. Die breiten BMW-Nieren sind in der Mitte zusammengezogen und setzten sich farblich in Gold gehalten vom Flip-Flop-Lack ab. Dieser wechselt je nach Blickwinkel zwischen den beiden Farbtönen Graublau und Grün.

M8 Gran Coupé Concept: langer Radstand, kurze Überhänge

Die Studie des M8 Gran Coupé hat kurze Überhänge und einen langen Radstand. Klassische Coupé-Gene! Bildergalerie BMW M8 (2019) zur Galerie Langer Radstand, lange Motorhaube, kurzes Heck – die Proportionen des M8 Gran Coupé sind stimmig. Die Fensterrahmen sind, wie auch die Nieren, in Gold gehalten. In den Radkästen machen sich schwarz-goldene Bicolor-Felgen breit. Der Entenbürzel am Heck verlängert den Kofferraum nach oben und sorgt für mehr Abtrieb an der Hinterachse. Getönte Rückleuchten, tiefe Falze im Stoßfänger und vier goldene Endrohre unterstreichen den sportlich-maskulinen Auftritt.

Bis zu 650 PS im M8 Gran Coupé möglich