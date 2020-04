An der Front erhält der Wasserstoff-X5 spezielle Ziergitter an der Kühlermaske.

Einer der beiden Wasserstofftanks nutzt den Kardantunnel des X5.



Auch wenn das alles schon sehr nach einem fertigen Fahrzeug klingt, spricht BMW weiterhin von einer Studie, dieaufgelegt werden soll. Eine Massenproduktion stünde noch nicht auf der Agenda, so das Unternehmen.. "Aus unserer Sicht muss Wasserstoff als Energieträger zunächst in hinreichenden Mengen, mit grünem Strom und zu wettbewerbsfähigen Preisen produziert werden.", so BMW Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich zu den Voraussetzungen für eine zeitnahe Fertigung. Außerdem fehle es in den Augen von BMW aktuell noch immer an der passenden Infrastruktur bei den Tankstellen